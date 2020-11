Bắt 'siêu trộm' bánh xe ô tô ở Nghệ An

Ngày 6/11, theo tin từ Công an thành phố Vinh (Nghệ An), đơn vị vừa bắt "siêu trộm" Đặng Xuân Kỳ (SN 1993), trú tại xóm 10, xã Xuân Tường, huyện Thanh Chương (Nghệ An), làm nghề lái xe ô tô con chở khách tuyến Thanh Chương - TP Vinh.

Kẻ này gây ra hàng loạt vụ trộm bánh xe ô tô tại Thành phố Vinh và Thị xã Cửa Lò trong thời gian qua.

Hàng loạt xe ô tô bị trộm bánh xe trong đêm

Theo đó, chỉ trong tháng 10/2020, trên địa bàn thành phố Vinh liên tục xảy ra tình trạng bị mất cắp bánh xe ô tô. Theo xác nhận của lãnh đạo xã Nghi Phú, vào tối 12/10, lợi dụng đêm tối, kẻ trộm dùng gạch kê xe lên, sau đó tháo bánh 2 chiếc xe ô tô của người dân tại Khu đô thị Minh Khang và xóm 18, xã Nghi Phú (TP. Vinh).

Sau địa bàn xã Nghi Phú, vào ngày 25/10, tại đường Nguyễn Cảnh Hoan (thuộc phường Quán Bàu), một vụ trộm tương tự cũng xảy ra. Tuy nhiên, khi đang thực hiện hành vi tháo lốp xe, do bị phát hiện nên kẻ trộm đã vội vàng bỏ chạy, để lại một bộ dụng cụ kích xe và lốp xe đã tháo hết ốc.

Siêu trộm Đặng Xuân Kỳ bị bắt. (Ảnh NTV)

Tiếp đó, tối 26/10, trên địa bàn phường Đông Vĩnh (TP. Vinh) tiếp tục xảy ra vụ trộm bánh xe. Một chiếc xe Mazda CX5 để qua đêm ở ngoài đã bị trộm cả 4 chiếc bánh xe.

Đêm 25/5, một người tại tổ dân phố 6, phường Quán Bàu đỗ ô tô hiệu Huyndai i10 5 chỗ ngoài trời. Sáng ra, chủ xe tá hỏa phát hiện toàn bộ 4 bánh xe đã không cánh mà bay. Tại hiện trường, kẻ gian lấy gạch đá để nâng bánh xe khỏi mặt đất, trước khi dùng các dụng cụ tháo bánh xe.

Không chỉ tại TP Vinh, ngày 28/10, tại thị xã Cửa Lò, kẻ gian cũng lấy trộm 2 bánh sau của một xe ô tô bán tải đậu qua đêm trên vỉa hè.