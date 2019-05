Bắt phó phòng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Lắk

Ngày 16/5, theo thông tin từ Viện KSND tỉnh Đắk Lắk, đơn vị này vừa phê chuẩn quyết định bắt ông Nguyễn Văn Giang (39 tuổi, Phó phòng Tổng hợp, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Lắk) cùng 5 nghi can khác để điều tra hành vi đánh bạc.

5 nghi can liên quan bị bắt cùng ông Giang gồm: Lê Sỹ Thắng (25 tuổi), Nguyễn Trung Thành (19 tuổi), Võ Sỹ Quyết (32 tuổi), Phạm Văn Tính (30 tuổi), Lê Văn Linh (30 tuổi).

Trước đó, ngày 13/5, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Đắk Lắk bắt quả tang Thắng và Thành đang giao nhận tiền cá độ bóng đá qua mạng internet, tại một quán cà phê ở TP Buôn Ma Thuột.

Tại cơ quan điều tra, Thắng khai nhận một tài khoản cá độ của một người ở Khánh Hòa vào tháng 4/2019. Sau đó, Thắng chia nhỏ thành các tài khoản con rồi giao cho các con bạc còn lại để cùng tham gia cá độ bóng đá.

Qua điều tra, công an xác định các nghi can tham gia cá độ bóng đá với số tiền giao dịch trên 10 tỷ đồng. Khám xét tại nhà các nghi can, công an thu giữ 60 triệu đồng và 10 điện thoại di động liên quan đến việc đánh bạc.

THANH BÌNH