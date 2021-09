Bắt nguyên Trưởng Phòng cảnh sát Kinh tế Công an Hà Nội Phùng Anh Lê

Ngày 23/9, Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đại tá Phùng Anh Lê, nguyên Trưởng Phòng cảnh sát Kinh tế, Công an TP Hà Nội.

Đại tá Phùng Anh Lê bị cơ quan điều tra của Viện KSND Tối cao khởi tố bị can, bắt tạm giam để làm rõ những sai phạm liên quan khi đang giữ chức Trưởng Công an quận Tây Hồ.

Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao khám xét nhà ông Phùng Anh Lê.

Ông Phùng Anh Lê bị bắt để điều tra về tội "tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù".

Cơ quan điều tra cũng ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Trung tá Nguyễn Đức Châu, Đội trưởng Đội cảnh sát hình sự Công an quận Tây Hồ và một nguyên cán bộ công an quận.

Trước đó, tối 21/9, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã thực hiện khám xét nhà của Đại tá Phùng Anh Lê để phục vụ công tác điều tra.

Liên quan đến vụ án này, Công an TP Hà Nội đã đình chỉ công tác các ông Lê, ông Châu cùng Thượng tá Phạm Quý Hải, Phó trưởng Công an quận Tây Hồ và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc sang cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Những cán bộ công an trên bị đình chỉ do liên quan đến vi phạm trong một vụ án mà Công an quận Tây Hồ từng thụ lý điều tra.