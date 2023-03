Bật mí 3 bí quyết tạo nên thương hiệu Ba Thức Food

(VTC News) -

Thị trường với xu hướng thương mại điện tử luôn là sân chơi cho rất nhiều nhà đầu tư không ngừng phát triển và ghi dấu ấn trong lòng người tiêu dùng. Các thương hiệu phải có sự sáng tạo, liên tục cập nhật và đổi mới đồng thời có những giá trị nổi bật đem đến cho khách hàng.

Ba Thức Food mới chỉ lấn sân sang thị trường từ tháng 6/2022, tuy thời gian ngắn nhưng lại liên tiếp được người tiêu dùng đón nhận và ủng hộ với 20 tấn bò khô được bán ra sau 6 tháng.

Giữa vô vàn những thương hiệu mới và cả doanh nghiệp tên tuổi, Ba Thức Food giành lấy tấm vé ghi điểm trong lòng khách hàng bằng chính bí quyết đơn giản mà hiệu quả.

Khô bò Tây Nguyên Ba Thức Food được người tiêu dùng đón nhận.

Chất lượng sản phẩm luôn được chú trọng

Trong ngành thực phẩm đồ ăn, việc đưa ra thị trường các món ăn ngon thôi là chưa đủ. Ba Thức Food đem đến những món ăn chất lượng cả về mặt hương vị lẫn hình thức bao bì.

Ngày nay, người dùng càng khắt khe hơn trong lựa chọn những thực phẩm chế biến sẵn bởi những lo ngại về nguồn gốc, độ tươi ngon và ảnh hưởng của phụ gia với sức khỏe. Khi bỏ tiền túi để mua, bất kỳ vị khách nào cũng mong muốn chọn lựa được những sản phẩm xứng đáng với giá tiền nhất. Do đó, bí quyết đầu tiên để tạo nên Ba Thức Food chính là đem đến những món ăn chất lượng nhất tới người tiêu dùng.

Sản phẩm khô bò đặc sản Tây Nguyên của thương hiệu Ba Thức Food.

Để đảm bảo chất lượng sản phẩm, trong quy trình sản xuất, nguyên liệu luôn phẩm được chọn lọc kỹ càng, tẩm ướp gia vị vừa ăn với vị cay vừa phải.

Ba Thức Food chỉ lấy phần thịt đùi của giống bò cỏ bản địa ở vùng đất Tây Nguyên, chăn thả tự nhiên trên đồi núi nên cho chất lượng thịt săn chắc, ngọt thơm. Thịt bò Krongpa được cho là có vị thơm ngon và chất béo tốt hơn so với các loại thịt bò khác do đó khô bò nhà Ba Thức Food luôn có sự khác biệt so với nhiều thương hiệu.

Bên cạnh đó, tất cả các sản phẩm của Ba Thức Food luôn có giấy chứng nhận đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng.

Chất lượng dịch vụ gắn liền với chất lượng sản phẩm

Khi đã có một “vũ khí chiến đấu” đủ mạnh, Ba Thức Food đã trang bị thêm những hành lý khác trong hành trình chinh phục khách hàng và cạnh tranh trên thương trường. Trang bị đó chính là dịch vụ chăm sóc và tư vấn khách hàng. Ba Thức Food luôn chú trọng vào trải nghiệm của khách hàng, lắng nghe ý kiến của khách hàng dù là tích cực hay tiêu cực.

Đánh giá phản hồi từ khách hàng về Ba Thức Food.

Các dịch vụ chăm sóc khách hàng 24/24, thái độ niềm nở và hoan hỉ, luôn đồng hành cùng người tiêu dùng và liên tục có các chương trình khuyến mại, ưu đãi đặc biệt cho khách hàng chính là bí quyết thứ 2 tạo nên thương hiệu Ba Thức Food.

Giữ vững giá trị cốt lõi

Giá trị cốt lõi của Ba Thức Food là đem đến các món ăn đặc sản ngon, chất lượng, là điểm mua hàng đáng tin cậy cho người tiêu dùng. Bên cạnh đó, Ba Thức Food xây dựng một môi trường làm việc cởi mở cho tất cả nhân viên không ngừng phát triển.

Vợ chồng anh Phan Minh Thức chụp hình cùng quý khách mời tại Hội thảo xúc tiến bán hàng trên nền tảng TikTok tại Gia Lai.

Có thể coi Ba Thức Food là viên kim cương của hai vợ chồng trẻ, nhưng họ luôn sẵn sàng sẻ chia kinh nghiệm mà mình có, luôn mong muốn giúp đỡ những ai đang có ý định kinh doanh đặc biệt trên nền tảng TikTok. Không những vậy, Ba Thức Food đã chiếm được tin yêu trong mọi người bởi rất nhiều những đóng góp ý nghĩa cho nền tảng số TikTok, các hoạt động ý nghĩa để phát triển cho bà con tại Tây Nguyên.

Chân dung anh Phan Minh Thức - người quản lý và xây dựng Ba Thức Food gặt hái thành công.

Trong một buổi hội thảo, anh Phan Minh Thức - đại diện của Ba Thức Food chia sẻ rằng: “Điều Ba Thức Food muốn hướng đến trong thời gian tới là đem đến hạnh phúc và niềm vui cho mọi người khi thưởng thức món ngon từ chúng tôi, tiếp tục hành trình ý nghĩa giúp đỡ mọi người cùng phát triển bán hàng trên TikTok”.

