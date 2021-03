Bắt khẩn cấp cặp vợ chồng tiêu thụ xăng giả ở Đồng Nai

Cụ thể, công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ Lê Thanh Tú (55 tuổi) cùng vợ là Trần Thị Thanh Vân (53 tuổi, cùng ngụ TP.HCM) để điều tra về hành vi Buôn lậu.

Theo Công an Đồng Nai, Lê Thanh Tú (sinh năm 1966) cùng vợ là Trần Thị Thanh Vân (sinh năm 1968, cùng trú tại 161A, khu phố 1, phường Linh Trung, TP. Thủ Đức) làm giám đốc và quản lý điều hành của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vân Trúc (đóng tại phường Bình Hoà, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương). Công ty của cặp vợ chồng này đã mua xăng nhập lậu, xăng giả của Phan Thanh Hữu và Nguyễn Hữu Tứ (các đối tượng cầm đầu trong Chuyên án 920G), sau đó phân phối ra thị trường để tiêu thụ.

Công an khám xét tại nhà của đối tượng Lê Thanh Tú. (Ảnh: Công an Đồng Nai)

Ngày 9/3, lực lượng công an Đồng Nai đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an triển khai 12 tổ công tác với gần 400 cán bộ chiến sĩ đồng loạt khám xét khẩn cấp 10 địa điểm là kho chứa, cây xăng, trụ sở làm việc và nơi ở của các đối tượng tại tỉnh Bình Dương và TP.HCM.

Tang vật gồm 4 tàu tải trọng từ 400 tấn đến 1.000 tấn, 5 xe bồn dung tích 20 - 25 m3, 1 ô tô, 21 CPU, 1 máy tính xách tay, 21 điện thoại di động, 10 đầu thu camera và hơn 1, 2 tỷ đồng.

Công an còn thu giữ 15 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 1,7 kg chất bột tạo màu mà các đối tượng sử dụng để pha chế xăng giả, niêm phong 38 bồn chứa xăng và 39 thùng hồ sơ, tài liệu có liên quan.

Tại đây, Công an đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp Tú và Vân để điều tra về hành vi Buôn lậu quy định tại Điều 188, Bộ luật Hình sự.

Tại cơ quan điều tra, các nghi phạm vừa bị bắt khai nhận đã sử dụng các tàu của Công ty Vân Trúc có tải trọng từ 400 - 1.000 tấn mua xăng nhập lậu, xăng giả rồi pha chế, mang đi tiêu thụ tại các cây xăng của Công ty Vân Trúc, và phân phối cho các cây xăng trên địa bàn các tỉnh phía Nam như Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước và TP.HCM.

Theo Công an Đồng Nai, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vân Trúc đã phân phối xăng nhập lậu, xăng giả cho các cây xăng tại các tỉnh phía Nam, bình quân 500.000 lít xăng nhập lậu, xăng giả/ngày.

Hiện Công an Đồng Nai đang điều tra, làm rõ.

Liên quan đến đường dây buôn lậu do Phan Thanh Hữu cầm đầu, sau một tháng điều tra, Công an Đồng Nai đã bắt giam 39 người liên quan. Quá trình khám xét các cây xăng, kho hàng tại Đồng Nai, Cần Thơ, Vĩnh Long, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM vào ngày 6/2, cơ quan điều tra thu giữ 2 tàu biển có tải trọng 1.500 tấn, 5 sà lan có tải trọng từ 400 đến 1.000 tấn, 6 xe bồn, gần 2,7 triệu lít xăng, 4 thùng hóa chất để tạo màu, trên 100 tỷ đồng...

Đường dây cung cấp trung bình trên 1 triệu lít xăng giả ra thị trường mỗi ngày. Từ tháng 8/2020 đến khi bị phát hiện, 200 triệu lít xăng giả đã được nhóm nghi phạm cung cấp ra thị trường. Theo kết quả giám định, các mẫu xăng thu được trong chuyên án đều là hàng giả.