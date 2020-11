Bắt kẻ vận chuyển 12 bánh heroin ở Nghệ An

Ngày 10/11, theo tin từ Công an huyện Quế Phong (Nghệ An), đơn vị vừa bắt giữ một vụ vận chuyển ma túy “khủng”, thu giữ 12 bánh heroin.

Được biết, sau một thời gian điều tra theo dõi, đến 21h30 ngày 5/11, lực lượng Công an huyện Quế Phong (Nghệ An) bắt quả tang Trương Văn Quế (SN 1995), trú tại phường Hưng Dũng, TP. Vinh (Nghệ An) vận chuyển số lượng lớn ma túy đi trên tuyến Quốc lộ 48. Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 12 bánh heroin.

Trương Văn Quế cùng tang vật 12 bánh heroin

Mở rộng điều tra, Công an huyện Quế Phong bắt tiếp Trương Thị Huyền (SN 1976), trú thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong. Huyền là một "mắt xích" quan trọng trong đường dây ma túy của Trương Văn Quế.

Tại cơ quan công an, cả 2 đối tượng khai nhận vận chuyển số ma túy nói trên theo tuyến QL48 đưa đi các tỉnh phía Bắc để tiêu thụ. Tuy nhiên, trong quá trình vận chuyển thì bị công an phát hiện, bắt giữ.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng.