Bắt hai kẻ chuyên cướp tài sản khách nước ngoài tại Hội An

(VTC News) - Chỉ trong vòng nửa tháng, Thắng và Huy thực hiện 6 vụ cướp tài sản của du khách nước ngoài tại Hội An.

Ngày 17/3, Đại tá Đinh Xuân Nghĩ – Trưởng Công an TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) cho biết, đơn vị vừa phá thành công chuyên án và bắt giữ 2 đối tượng gây ra nhiều vụ cướp trên địa bàn.

Theo điều tra, từ đầu tháng 3 đến nay, trên địa bàn TP Hội An xảy ra nhiều vụ cướp giật tài sản của người nước ngoài. Cảnh sát đã vào cuộc lập chuyên án để truy bắt những đối tượng gây án.

Huy tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an cung cấp)

Qua công tác sàng lọc các đối tượng trên địa bàn và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP Hội An đưa 2 đối tượng Dương Chiến Thắng (còn gọi là Lic, SN 1999, trú khối An Phong, phường Sơn Phong, TP Hội An) và Nguyễn Khánh Huy (SN 2000, trú khối Trường Lệ, phường Cẩm Châu, TP Hội An) vào diện nghi vấn.

18h ngày 14/3, Đội Cảnh sát hình sự - Công an TP Hội An triệu tập Huy đến làm việc. Trước những chứng cứ mà các điều tra viên có được, Huy thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Tại cơ quan điều tra, Huy và Thắng khai nhận từ đầu tháng 3 đến nay, bọn chúng đã thực hiện 6 vụ cướp tài sản của du khách nước ngoài.

