Bắt giữ tài xế xe tải rời hiện trường sau va chạm làm bé 8 tuổi tử vong

Ngày 31/10, tin từ Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, đơn vị đã bắt được tài xế xe tải liên quan vụ tai nạn khiến bé T.T.A.D (SN 2015) - học lớp 3 ở Bình Dương tử vong. Danh tính tài xế được xác định là N.V.H. (40 tuổi, quê Bà Rịa - Vũng Tàu).

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: H.C)

Theo Công an Bến Cát, qua trích xuất camera dọc đường, công an xác định được chiếc xe gây tai nạn và lộ trình di chuyển. Sau đó, công an đã truy tìm, bắt giữ nam tài xế khi đang lẩn trốn ở thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. Hiện, công an đang lấy lời khai của N.V.H. để điều tra, làm rõ vụ tai nạn.

Trước đó, vào trưa 30/10, người phụ nữ lái xe máy mang biển số tỉnh Bình Dương chở theo hai con nhỏ lưu thông trên đường ĐT 741 hướng về ngã tư Sở Sao.

Khi lưu thông đến đoạn qua phường Chánh Phú Hòa thì xảy ra va chạm với xe tải. Tai nạn khiến xe máy và ba mẹ con ngã ra đường. Bé gái tử vong tại chỗ, người phụ nữ và con trai bị thương nhẹ.

Người dân cho biết, sau tai nạn, chiếc xe tải không dừng lại mà chạy khỏi hiện trường. Vụ việc đã được trình báo lên cơ quan chức năng ngay sau đó.

Hôm 29/10, tại địa bàn TP Dĩ An, Bình Dương cũng xảy ra vụ tai nạn xe máy tông đuôi xe tải làm anh L.L.T. (32 tuổi, quê Bình Định) tử vong tại chỗ.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 23h30 ngày 28/10, T. lái xe máy BKS 43Y1-4747 chạy trong con hẻm trên đường tỉnh 743 (phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An) thì tông vào đuôi xe tải BKS 51C-543.23 đang đậu sát bên đường.

Cú tông mạnh làm T. cùng xe máy văng về trước, tử vong tại chỗ. Nhận tin báo, Công an TP Dĩ An đã đến khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân tai nạn.