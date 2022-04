Bắt giữ nghi can sát hại người phụ nữ tại chung cư mini ở Hà Nội

(VTC News) -

Tối muộn 15/4, một vị lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết đã bắt giữ một nghi can liên quan vụ án người phụ nữ bị sát hại tại phường Quan Hoa (quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Nghi phạm bị bắt khi đang bỏ trốn tại một tỉnh cách hiện trường gây án hàng trăm km.

Vị lãnh đạo cũng cho biết, hiện các đơn vị nghiệp vụ đang xác minh làm rõ nên chưa thể cũng cấp thêm thông tin về nghi phạm và vụ án.

Toà chung cư mini nơi nạn nhân sinh sống. (Ảnh: Đắc Huy).

Sáng 15/4, cơ quan chức năng nhận được tin báo về việc người phụ nữ ngoài 30 tuổi bị sát hại tại một tòa chung cư mini ở ngõ 143, đường Quan Hoa.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Quan Hoa cùng với Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Cầu Giấy nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Hà Nội và cơ quan chức năng khẩn trương khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ án.

Bảo vệ toà nhà cũng như một số người dân sống gần tòa chung cư cho biết, nạn nhân là một phụ nữ xinh xắn, dễ mến, hòa đồng. Quá trình thuê trọ tại chung cư, nạn nhân chưa xảy ra mâu thuẫn, bất đồng gì đáng kể với những người xung quanh. Tòa chung cư mini này cũng được đánh giá an ninh tốt khi lắp hệ thống cửa vân tay, có camera trước cửa và khu vực để xe ở tầng 1.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.