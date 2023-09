Bắt giữ kẻ tiêm filler 'chui' giá rẻ rồi lột tài sản nạn nhân ở Tây Ninh

(VTC News) -

Ngày 26/9, Công an thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh thông tin, đã quyết định tạm giữ hình sự Tôn Nữ Huy Phương (SN 1970) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Huy Phương dụ dỗ tiêm filler giá rẻ cho 2 phụ nữ rồi cướp tài sản.

Thông tin ban đầu, ngày 6/9, Công an thị xã Hòa Thành tiếp nhận tin báo vụ việc bà Tôn Nữ Huy Phương sau khi tiêm filler làm đẹp đã chiếm đoạt tài sản của 2 phụ nữ. Sự việc xảy ra tại một nhà nghỉ ở trên địa bàn xã Trường Đông, thị xã Hòa Thành.

Tôn Nữ Huy Phương tại cơ quan điều tra.

Tài sản bị chiếm đoạt gồm 1 bộ ximen màu vàng, loại 18K, trọng lượng khoảng 11 chỉ, 1 điện thoại di động… tổng giá trị khoảng 52 triệu đồng.

"Người gây án đã sử dụng thông tin cá nhân giả khi cư trú trên địa bàn thị xã Hòa Thành và bỏ trốn sau khi phạm tội", Công an thị xã Hoà Thành thông tin.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an thị xã Hòa Thành khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ, xác định Tôn Nữ Huy Phương là nghi phạm.

Ngày 24/9, tổ công tác Công an thị xã Hòa Thành chủ trì phối hợp đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP.HCM phát hiện Tôn Nữ Huy Phương đang lái xe trên tuyến đường số 10 (thuộc phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP.HCM) nên truy đuổi, khống chế. Lực lượng chức năng đã khám xét, thu giữ tang vật và tạm giữ người này.

Qua khai thác nhanh, Tôn Nữ Huy Phương thừa nhận thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản tại địa bàn xã Trường Đông, thị xã Hòa Thành.

Phương khai nhận thường xuyên đến các các quán cà phê, karoke hát với nhau… sau đó tiếp cận những người có nhu cầu làm đẹp, giới thiệu về sản phẩm với giá rẻ. Sau khi thỏa thuận, sẽ thuê nhà nghỉ để tiêm thuốc làm đẹp, sau khi nạn nhân ngấm thuốc, ngủ mê, Phương lấy hết tài sản của nạn nhân rồi tẩu thoát.

Với thủ đoạn trên, Phương đã thực hiện nhiều vụ chiếm đoạt tài sản trên địa bàn TP.HCM, Hà Nội, tiền thu lợi bất chính từ các vụ lừa đảo trên 1,2 tỷ đồng.

Phương đã có tiền án 11 năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hòa Thành ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối tượng Tôn Nữ Huy Phương; đồng thời tiếp tục phối hợp Công an các đơn vị có liên quan để khai thác mở rộng và thông báo đến Công an các địa phương để tìm các bị hại.