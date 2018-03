Bắt giam thiếu úy công an nổ súng bắn chết đồng đội tại trại giam

(VTC News) - Cơ quan Công an tỉnh Kon Tum vừa ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam Thiếu úy Võ Thành Nam để điều tra hành vi giết người.

Liên quan đến vụ chiến sỹ công an trại giam bị bắn, ngày 6/3, đại diện Công an tỉnh Kon Tum cho biết, vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Thiếu úy Võ Thành Nam (27 tuổi, công tác tại trại tam giam Công an Kon Tum) để làm rõ hành vi giết người.

Theo cơ quan điều tra, Thiếu úy Nam là người liên quan đến cái chết của Thượng sỹ Đinh Quốc Hùng (công tác tại Trại giam Công an tỉnh Kon Tum).

Qua điều tra ban đầu, chiều tối 27/2, trong lúc bàn giao ca trực, Thiếu úy Nam sử dụng súng AK không đúng quy định bắn trúng Thượng sỹ Hùng khiến nạn nhân phải nhập viện cấp cứu.

Như VTC News đưa tin, ngày 1/3, lãnh đạo bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum cho biết vừa điều trị cho một bệnh nhân là chiến sỹ công an bị trúng đạn dẫn tới nguy kịch.

Theo vị này, bệnh nhân Đinh Quốc Hùng (24 tuổi, trú Thị trấn Đăk Hà, Huyện Đăk Hà, Kon Tum) là chiến sỹ thuộc Trại giam Công an tỉnh Kon Tum bị vết thương trên vùng đầu, nhập viện vào ngày 27/2.

Qua chẩn đoán, vết thương tại vùng đầu do đạn gây ra. Viên đạn trúng vùng thái dương trái, rộng 2cm, đường ra viên đạn vùng thái dương phải với kích thước khoảng 3cm.

Do vết thương quá nặng nên chiến sỹ này đã qua đời vào lúc 3h ngày 28/2.

Cùng ngày, một lãnh đạo Công an tỉnh Kon Tum cho biết, vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân.

"Cơ quan chức năng vừa hoàn tất khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân. Vụ việc xảy ra trong nội bộ nên phải chờ có kết quả chính xác mới trả lời báo chí", vị cán bộ Công an tỉnh Kon Tum nói.

