Doanh nghiệp Xuân Trường 'ăn' tiền chênh lệch tại hàng loạt dự án Phú Thọ

Thanh tra Chính phủ vừa thông báo kết luận thanh tra về việc thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng và khai thác tài nguyên khoáng sản của tỉnh Phú Thọ (giai đoạn 2006 - 2017).

Theo Thanh tra Chính phủ, công tác quản lý đầu tư xây dựng đối với nhiều dự án từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã để xảy ra hàng loạt những vi phạm liên quan đến nhiều doanh nghiệp lớn.

Một đoạn của dự án nâng cấp Quốc lộ 32C do Xuân Trường làm nhà thầu.

Qua kiểm tra, cơ quan thanh tra phát hiện hàng loạt sai phạm về tài chính ở các gói thầu kiểm tra, gây thất thoát tiền Nhà nước.

Cụ thể, những vấn đề như công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự toán và nghiệm thu thanh toán các gói thầu, đề xuất quyết toán, điều chỉnh giá không đúng quy định, định mức của Bộ Xây dựng. Các sai phạm bị phát hiện với tổng số tiền sai phạm hơn 42,852 tỷ đồng, trong đó, sai phạm trong xây lắp với số tiền hơn 22,125 tỷ đồng và số tiền nợ đọng tiền thuê đất là hơn 20,726 tỷ đồng.

Trong số những vi phạm về tài chính trên địa bàn Phú Thọ, doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường bị phát hiện “ăn” tiền chênh lệch tại hàng loạt dự án.

Điển hình, tại Dự án điều chỉnh tuyến Quốc lộ 32C đoạn qua thành phố Việt Trì do Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Phú Thọ làm chủ đầu tư (CĐT), bị phát hiện sai phạm tổng số tiền hơn 8.045 tỷ đồng. Những sai phạm rõ ràng như việc Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng công trình giao thông 1 - CIENCO1 không thực hiện việc lập dự toán nhưng vẫn hưởng số tiền 220 triệu đồng.

Thanh tra Chính phủ xác định: Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường “ăn” chênh lệch hơn 4,1 tỷ đồng do áp dụng định mức không đúng quy định giữa thi công bằng máy và thủ công.

Tại dự án này, Sở GTVT Phú Thọ thanh toán không đúng quy định cho doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường đối với khoản thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường số tiền hơn 3,6 tỷ đồng....

Cũng là Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường, tại dự án Cải tạo, nâng cấp đường vùng chậm lũ đoạn Thanh Sơn - Bến Ngọc - La Phù do Sở NNPTNT Phú Thọ làm CĐT, giá trị áp dụng định mức không đúng quy định gần 2 tỷ đồng.

Tại dự án Khu công nghiệp Thụy Vân, Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường tiếp tục được áp dụng không đúng định mức hơn 2,9 tỷ đồng. Giá trị chênh lệch tăng khi điều chỉnh mức đào đất cấp IV về đất cấp III do doanh nghiệp này thực hiện tiếp tục áp dụng không đúng 343 triệu đồng...

Vẫn theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, một doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực xây dựng ở Phú Thọ là Công ty Cổ phần Đạt Hưng, là nhà thầu thi công dự án Cứng hóa mặt đê tả Sông Lô (gói thầu số 5) thuộc dự án Cầu sông Lô và cứng hóa mặt đê tả Sông Lô, huyện Đoan Hùng do Sở NNPTNT Phú Thọ làm CĐT sai phạm số tiền 116,80 triệu đồng.

Tại dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Đồng Quang theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) do Công ty Ao Vua làm CĐT có các sai phạm lên đến hơn 2,4 tỷ đồng.

Ngoài ra, Thanh tra Chính phủ cũng kết luận, dự án Cầu qua sông Bần, xã Võ Miếu UBND huyện Thanh Sơn làm CĐT, gói thầu số 08 (giai đoạn 1) do Công ty TNHH xây dựng Tự Lập thực hiện... CĐT đã thanh toán và khối lượng nghiệm thu thực tế chênh lệch tăng hơn 578 triệu đồng.

Kết luận của Thanh tra Chính phủ cho biết, trách nhiệm đối với những sai phạm trên thuộc UBND tỉnh Phú Thọ, các sở, ngành: Tài chính, Ban quản lý các Khu công nghiệp, Chủ đầu tư và Ban Quản lý các dự án, các Nhà thầu tư vấn.

Trước những kết luận đã nêu ra, Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo giao Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ có biện pháp chấn chỉnh, giải quyết dứt điểm số hờn hơn 1,4 tỷ đồng nợ đọng xây dựng trên địa bàn tỉnh và hạn chế phát sinh nợ đọng xây dựng mới. Trong đó, dự án đường nối Quốc lộ 3C với Quốc lộ 70 và xây dựng cầu Hạ Hòa do Sở GTVT làm CĐT... xử lý dứt điểm tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản với số tiền 12.756 tỷ đồng.

Đồng thời, giao Bộ GTVT điều chỉnh, bổ sung dự án điều chỉnh tuyến QL 32C đoạn qua TP.Việt Trì do Sở GTVT làm CĐT.

Về xử lý kinh tế, Thanh tra Chính phủ đề nghị thu hồi vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra Chính phủ do vi phạm số tiền 3.698 tỷ đồng của doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường do CĐT thanh toán cho nhà thầu các khoản thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường không đúng quy định và do nhà thầu chưa thực hiện theo quy định của pháp luật khi khai thác đất để phục vụ thi công công trình của Dự án Điều chỉnh tuyến QL 32C đoạn qua TP.Việt Trì (số tiền này Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường đã nộp về tài khoản tạm giữ của Thanh tra Chính phủ, tháng 1/2019).

