Bình Dương: Vừa phê duyệt lên thành phố, giá đất Thuận An tăng gấp đôi

Theo Nghị quyết 857/NQ về việc thành lập thành phố mới Thuận An (tỉnh Bình Dương) vừa được thông qua, thành phố mới Thuận An được thành lập trên cơ sở 83,71 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 508.433 người, tiếp giáp thành phố Dĩ An, thành phố Thủ Dầu Một, thị xã Tân Uyên và TP.HCM.

Thành phố Thuận An sẽ có 10 đơn vị hành chính gồm các phường: An Phú, An Thạnh, Bình Chuẩn, Bình Hòa, Bình Nhâm, Hưng Định, Lái Thiêu, Thuận Giao, Vĩnh Phú và xã An Sơn.

Vị trí địa lý của thành phố mới Thuận An được xem là nơi có tốc độ phát triển kinh tế nhanh, tiếp giáp với hai địa phương lớn là Đồng Nai và TP.HCM. Bên cạnh đó, đa số các khu công nghiệp lớn đều nằm ở hai địa phương này, được xem là cửa ngõ trong chiến lược phát triển kinh tế của tỉnh Bình Dương.

Hiện Thuận An cũng được biết đến là nơi quy tụ nhiều trung tâm thương mại vui chơi mua sắm, bệnh viện và các khu công nghiệp lớn. Nơi đây cũng là đô thị vệ tinh của TP.HCM đang được tập trung phát triển trên nhiều phương diện khác nhau.

Sau khi được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua việc thành lập thành phố mới Thuận An kể từ ngày 1/2/2020, giá đất tại Thuận An tăng mạnh, có nơi tăng đến 60%.

Nhiều dự án giao thông kết nối với TP.HCM, sân bay, cảng biển… Điển hình là các dự án phát triển hạ tầng giao thông: xây cầu vượt nút giao ngã 6 vòng xoay An Phú giữa Thuận An và Dĩ An; đề án cải tạo, mở rộng quốc lộ 13 lên 6 làn xe nối Bình Dương - TP.HCM, xây cầu vượt tại giao lộ quốc lộ 13 - cầu Ông Bố thuộc thành phố Thuận An.

Dự kiến đến năm 2022, các dự án phát triển hạ tầng giao thông trên sẽ đi vào hoạt động, giúp rút ngắn khoảng cách di chuyển từ Thuận An đến TP.HCM.

Bên cạnh những thuận lợi trước những dự án giao thông tầm cỡ, thị trường bất động sản nơi đây còn được hỗ trợ lớn từ sự phát triển của các khu công nghiệp như: VSIP, Sóng Thần, Nam Tân Uyên, Uyên Hưng... đang tập trung hàng chục ngàn chuyên gia, kỹ sư và công nhân sinh sống, làm việc đang có nhu cầu lớn về nhà ở.

Đây là những điểm sáng để thị trường bất động sản Thuận An không ngừng gia tăng giá trị. Cộng với việc được Ủy ban Thường vụ Quốc thông qua về việc thành lập thành phố, thị trường bất động sản tại Thuận An càng trở nên sôi động, giá đất đang được đẩy lên theo từng ngày.

Theo bảng giá đất vừa được UBND tỉnh Bình Dương công bố giai đoạn 2020 - 2024, giá đất trên địa bàn tỉnh này tăng khoảng 5 - 30%. Tuy nhiên, theo khảo sát thực tế của PV, giá thị trường nhà đất trên địa bàn thành phố Thuận An tăng cao hơn rất nhiều, có nơi tăng khoảng 50 - 60%.

Các doanh nghiệp, nhà đầu tư bất động sản cũng đua nhau đổ về gom hàng chờ tăng giá. Nếu như trước đây giá căn hộ khu vực này chỉ trên dưới khoảng một 1 tỷ đồng thì nay hầu hết ở mức giá trên dưới 1,3 tỷ đồng. Đặc biệt các dự án ở vị trí đắc địa vừa ra mắt thị trường lập tức được các nhà đầu tư săn tìm.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương, tính đến nay trên địa bàn tỉnh Bình Dương có khoảng 400 dự án được UBND tỉnh chấp thuận cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Trong đó riêng Thuận An chiếm khoảng trên dưới 100 dự án.

Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương cũng vừa thông qua tờ trình về chủ trương đầu tư dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 13 được thực hiện theo hình thức đối tác công tư (PPP) và hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT).

Ông Nguyễn Anh Đào - Tổng giám đốc Công ty Viethome cho biết, ngoài nguyên nhân "lên thành phố", thì nguyên nhân khiến giá đất đất Thuận An tăng cao là do bối cảnh quỹ đất tại TP.HCM khan hiếm, giá lên cao, nên thị trường nhà ở đã lan tỏa qua các địa phương lân cận có tiềm năng phát triển như Thuận An.

Thuận An cũng đã có sẵn về kết nối giao thông với TP.HCM, các tỉnh thành lân cận, có tốc độ đô thị hóa rất mạnh nên tạo ra hiệu ứng để giá bất động sản tăng. Bên cạnh đó, làn sóng đầu tư của các doanh nghiệp lớn ở TP.HCM, các khu công nghiệp, công trình công cộng, dịch vụ tại Thuận An từng bước được đầu tư nhiều hơn cũng là yếu tố quan trọng thúc đẩy giá bất động sản tăng.