Bất động sản phía Đông tiếp tục tăng trưởng sôi động

(VTC News) -

Dòng tiền thông minh vẫn chảy vào bất động sản

Nguồn cung nhỏ giọt trong khi nhu cầu nhà ở vẫn cao giúp cho dự án có quỹ đất lớn, được quy hoạch bài bản thêm phần giá trị. Báo cáo mới đây của hãng Savills Việt Nam đã ghi nhận xu hướng mở rộng đầu tư vào các đô thị vệ tinh trong bối cảnh nguồn cung nhà ở tại TP.HCM khan hiếm.

Đặc biệt, các dự án được phát triển trong các khu đô thị phức hợp khép kín với mật độ không gian xanh cao và đầy đủ các tiện ích đang dẫn dắt thị trường.

Đô thị sinh thái thông minh phía Đông TP.HCM được giới đầu tư và cư dân ưa chuộng.

Nhận định về sự thay đổi hành vi của người mua nhà hiện nay, bà Ginny Nguyễn, Quản lý cấp cao Bộ phận Kinh doanh Nhà ở Savills TP.HCM, cho rằng sau đại dịch COVID-19, ngày càng có nhiều khách hàng mong muốn chuyển sang những bất động sản với diện tích lớn hơn căn nhà hiện tại của mình.

Ngoài ra họ cũng tìm kiếm các bất động sản có nhiều không gian xanh và riêng tư, không tập trung ở khu vực dân cư đông đúc. Đơn cử, thời gian qua, các sản phẩm biệt thự hạng sang tại dự án Aqua City với các tiêu chí đáp ứng điều kiện này, đều cháy hàng trong thời điểm giới thiệu.

Lý giải lý do sở hữu không gian sống tại khu đô thị sinh thái thông minh Aqua City ngay trong lần đầu trải nghiệm dự án, Doanh nhân Phan Thị Thu Thủy - CEO của ADPHAR CO., LTD chia sẻ: “Làm việc trong lĩnh vực sức khỏe nên tôi chú trọng đến môi trường sống của mình. Và tôi thật sự ấn tượng khi đặt chân đến Aqua City, một vị trí hết sức đắc địa và tầm nhìn phát triển bài bản. Aqua City được qui hoạch rất thông minh khiến cho bất cứ ai đến tìm hiểu và trải nghiệm đều có cảm giác hào hứng và mong muốn sở hữu. Đây là nơi để nghỉ ngơi và cũng là không gian sống mà tôi đang hướng đến”.

Doanh nhân Thu Thủy (đứng thứ ba từ trái sang) tận hưởng những phút giây thư giãn cùng bạn bè trong chuyến trải nghiệm tại Aqua City.

Động lực thúc đẩy người mua nhà còn đến từ tiềm năng gia tăng giá của phía Đông khi là nơi tập trung của các dự án hạ tầng trọng điểm. Đáng chú ý như dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Tuyến vành đai 3 - xung lực phát triển cho cả vùng - vừa mới đây đã được Quốc hội đồng ý triển khai. Còn trên đại công trường sân bay quốc tế Long Thành, hàng nghìn kĩ sư và công nhân đang hối hả thi công, phấn đấu đưa giai đoạn 1 vào vận hành vào năm 2025.

Trong năm 2023, có 2 dự án giao thông quan trọng khác là cầu Vàm Cái Sứt và dự án Hương lộ 2 dự kiến về đích. Từ đây, tuyến kết nối trung tâm Biên Hòa đến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây sẽ mở ra, mang tới cơ hội tăng trưởng vượt bậc cho trục hành lang ven sông Đồng Nai.

Sân bay quốc tế Long Thành đang được đẩy nhanh tiến độ thi công tạo sức bật cho các đô thị sinh thái vệ tinh “cất cánh.

Tiềm năng gia tăng giá trị bất động sản phía Đông TP.HCM

Trải dọc tuyến đường ven sông Đồng Nai, tọa lạc ngay mặt tiền Hương Lộ 2, kết nối trực tiếp quốc lộ 51 và cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, khu đô thị sinh thái thông minh Aqua City đang trở thành một biểu tượng mới cho chuẩn sống sinh thái đẳng cấp của phía Đông, đồng thời là điểm đến vui chơi, giải trí nghỉ dưỡng của cả vùng.

Aqua City được kỳ vọng góp phần thay đổi diện mạo đô thị phía Đông TP.HCM.

Điểm nhấn của Aqua City đến từ hệ sinh thái tiện ích hiện đại và hoàn chỉnh mang đến trải nghiệm giàu cảm xúc cho cư dân và du khách như tổ hợp quảng trường - bến du thuyền Aqua Marina, dinh thự ánh sáng Garden Palace, trung tâm thương mại Aqua Central Mall với các tiện ích mua sắm, giải trí, ẩm thực, trung tâm thể thao đa năng Aqua Sport Center, Aqua City Resort by Fusion…

Đón xu hướng phát triển đô thị thông minh trên thế giới, Aqua City còn triển khai mô hình thành phố thông minh trong quản lý và vận hành đô thị, dựa trên 4 yếu tố cốt lõi: an ninh - công nghệ, quản lý và tiết kiệm năng lượng, môi trường sinh thái, cộng đồng và tiện ích cư dân. Đặc biệt,hệ thống an ninh đa lớp giúp đảm bảo tối đa môi trường sống văn minh, an toàn cho cư dân.

Nhà đầu tư Nguyễn Văn Đạt (áo xanh) và gia đình trong chuyến thăm dự án mới đây.

Vừa là nơi an cư lý tưởng, vừa là tài sản tích lũy sở hữu tiềm năng sinh lời lớn, các sản phẩm từ nhà phố và biệt thự shophouse của Aqua City đang lan tỏa sức nóng không chỉ ở miền Nam mà còn cả khu vực miền Bắc.

Đánh giá cao về lợi thế và tiềm năng lợi của Aqua City, anh Nguyễn Văn Đạt đến từ Nam Định - người sở hữu đồng thời biệt thự để ở và cả shop villa để đầu tư nhận định: “Aqua City hội tụ nhiều tiềm năng gia tăng giá nhờ quy hoạch bài bản, đồng thời hạ tầng kết nối đồng bộ với sân bay Long Thành và các đường cao tốc, các tuyến đường vành đai nối khu vực dự án với trung tâm TP.HCM và các tỉnh thành lân cận như Vũng Tàu, Phan Thiết, Đà Lạt,… hoàn thiện”.

Aqua City đang áp dụng nhiều chương trình ưu đãi như: nhận voucher trị giá 100 triệu đồng khi tham quan Novaland Gallery và check-in hệ thống nhà hàng Nova FnB; ưu đãi NovaLoyalty tới 5%; 2% dành cho doanh nghiệp; 3% dành cho lịch vay ngân hàng. Từ ngày 11/06, chỉ với 5% dòng vốn ban đầu, khách hàng và nhà đầu tư có thể sở hữu ngay những sản phẩm bất động sản thời thượng kèm ưu đãi 3 Không - Không gốc - Không lãi - Không phí tất toán trước hạn. Các ưu đãi áp dụng có điều kiện. Độc giả đăng ký tham quan, trải nghiệm Aqua City tại aquacity.com.vn hoặc liên hệ hotline 1900636666