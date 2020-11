Bất động sản Bình Dương thu hút giới đầu tư với tiềm năng tăng giá cao

BĐS liên tục thiết lập mặt bằng giá mới

Trong 8.300 căn hộ tại thị trường Bình Dương được chào bán trong 9 tháng đầu năm nay, có đến 97% đã được mua hết, số liệu CBRE Việt Nam cho biết. Tỷ lệ hấp thụ căn hộ này tăng mạnh và áp đảo cả thị trường TP.HCM (82%) và Hà Nội (69%). Chưa kể, số lượng căn hộ ra mắt ở Bình Dương chỉ trong 2 năm 2018-2019 đã bằng 10 năm trước đó cộng lại (2007-2017).

So với 2 năm trước, giá căn hộ hiện nay tại Bình Dương đã tăng 20-40%, vọt lên mức 35-37 triệu đồng/m2, trong khi giá nhà phố còn tăng mạnh hơn. Bất chấp tác động từ dịch COVID-19, giá nhà phố tại các dự án trên trung tâm công nghiệp cả nước này bình quân quanh mức 40 triệu, có lúc leo lên mức 45-50 triệu đồng/m2.

Giá trị BĐS Bình Dương thiết lập mặt bằng giá mới.

Đáng chú ý, giá BĐS nhà phố đều bật tăng hầu hết các nơi, từ thị xã Bến Cát, TP. Thủ Dầu Một cho đến hai thành phố Dĩ An, Thuận An. Ở Dĩ An, thời điểm cuối năm 2018, một dự án nhà phố được rao bán với giá khoảng 20 triệu đồng/m2, thì đến 2019 đã lên 30 - 35 triệu đồng/m2. Đến nay, khi Dĩ An lên thành phố vào tháng 4 vừa qua, giá giao dịch đã tăng lên 40 - 45 triệu đồng/m2, nghĩa là giá đã tăng gấp đôi so với 3 năm trước.

Nhà phố khan hiếm nguồn cung, Takara Residence ra mắt thu hút thị trường.

Giá nhà phố còn tăng mạnh hơn ở thành phố Thủ Dầu Một, các dự án nằm ngay trung tâm thành phố thuận tiện khai thác kinh doanh đã vượt ngưỡng 40 triệu đồng, xoay quanh 45 triệu đồng/m2. Nhiều dự án nhà phố xây sẵn giao thô trên thị trường thứ cấp có giá lên đến 60-70 triệu đồng/m2. Riêng shophouse mặt tiền đường lớn gần 9-10 tỉ đồng/căn, tương ứng với giá đất từ 75-80 triệu đồng/m2. Đối với các sản phẩm diện tích nền nhỏ dưới 100 m2, ở mức 60-70 m2/căn đã tăng giá gấp rưỡi do khan hiếm hàng bán ra.

Tất cả cho thấy rằng, mặt bằng BĐS tại Bình Dương đang thiết lập mức giá mới, và không ngừng tăng nhiệt tỷ lệ thuận với mức độ phát triển kinh tế - xã hội. Làn sóng đầu tư rầm rộ tại thị trường Bình Dương trong hai năm 2018 – 2019 vẫn đang tiếp tục ở năm 2020 và dự báo cả năm 2021.

Khan hiếm nguồn cung, nhà phố đang được săn lùng

Trong bối cảnh chi phí đất đai ngày càng đắt đỏ, giá BĐS tại thị trường Bình Dương ngày càng áp sát giá nhà ở TP.HCM. Quan sát thị trường cho thấy, đa số sản phẩm hiện nay tập trung ở phân khúc căn hộ, phân khúc nhà phố gần như khan hiếm bởi quỹ đất dần hạn chế.

Nhà phố thương mại Takara Residence hai mặt tiền độc đáo.

Tuy nhiên, xu hướng tìm kiếm nhà phố nói riêng và nhà ở thấp tầng nói chung đang là sự lựa chọn của nhiều người, đặc biệt chi phối bởi văn hóa cộng đồng, sự thuận tiện và tiện ích của nhà ở thấp tầng mang lại so với căn hộ cao tầng. Do đó các dự án nhà phố, nhà ở thấp tầng đang gây chú ý và được giới đầu tư săn lùng ráo riết.

Mang phong cách sống chuẩn Nhật, Takara Residence là khu phức hợp bao gồm nhà phố, biệt thự và căn hộ. Dự án đang cung ứng lượng nhà phố hiếm hoi ra thị trường Bình Dương, đặc biệt có các nhà phố thương mại với 2 mặt tiền thông thoáng, diện tích rộng rãi, phù hợp với nhiều loại hình kinh doanh, gia tăng tối đa lợi thế thương mại.

Hồ bơi tràn Ruri ngoài trời.

Trong khi đó, khu nhà phố liền kế được thiết kế tinh tế, tận dụng được tối đa không khí trong lành vả ánh sáng tự nhiên. Vật liệu xây dựng đến nội thất đều hướng đến sự tươi mát, gần gũi thiên nhiên, kết hợp với yếu tố phong thủy mang đến sự may mắn, phát đạt cho cư dân.

Dự án sở hữu tổ hợp tiện ích mang phong cách Nhật Bản lần đầu xuất hiện tại Bình Dương.

Nằm trên quỹ đất lớn giữa trung tâm Thủ Dầu Một, đường nội bộ 25m, bên cạnh tiện ích ngoại khu, khu nhà phố này được thụ hưởng tiện ích nội khu đa dạng, đồng bộ, độc đáo theo chuẩn sống Nhật trong một cộng đồng văn minh, năng động.

Mang các giá trị và lợi thế vượt trội, dự án đang nhận được nhiều sự quan tâm của giới đầu tư. Takara Residence không chỉ là dự án nhà ở gắn liền với đất đơn thuần mà còn sở hữu hệ thống hạ tầng đồng bộ, tiện ích nội - ngoại khu đa dạng, đặc biệt tạo dựng nên cộng đồng văn minh, hiện đại và an ninh 24/24. Dự án có tiềm năng tăng giá cao, hứa hẹn sau khi hoàn thiện sẽ là cơ hội đầu tư sinh lời hấp dẫn tại Bình Dương.