Bảo Việt 10 năm liên tiếp lọt danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất

Tạp chí Forbes Việt Nam vừa công bố danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam năm 2022, trong đó, Tập đoàn Bảo Việt là thương hiệu duy nhất trong ngành bảo hiểm được vinh danh. Đây là lần thứ 10 Forbes Việt Nam thực hiện danh sách này và cũng là lần thứ 10 liên tiếp Bảo Việt có mặt trong danh sách.

Đại diện duy nhất ngành bảo hiểm trong “Danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất” 10 năm liên tiếp

Năm 2013, Forbes Việt Nam lần đầu tiên thực hiện Danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất. Trải qua một thập niên, có 138 doanh nghiệp được vinh danh nhưng chỉ có 9 công ty có mặt đầy đủ tất cả 10 lần.

Trong đó, Bảo Việt là đại diện duy nhất của ngành bảo hiểm. Tổng lợi nhuận sau thuế của các công ty trong danh sách đạt 193.183 tỷ đồng, tăng 10,7% so với danh sách năm 2021. Tổng doanh thu các công ty trong danh sách đạt 1.192.754 tỷ đồng.

Sau 10 năm hoạt động, phần lớn các công ty trong danh sách là các công ty đầu ngành hoặc đã xác lập được lợi thế cạnh tranh trong lĩnh vực hoạt động.

Bảo Việt - 10 năm liên tiếp trong “Danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất”.

Trong danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất năm 2022, Tập đoàn Bảo Việt nằm trong Top10 công ty có doanh thu và lợi nhuận cao nhất, với 50.380 tỷ đồng doanh thu và 2.003 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm 2021.

Các công ty trong danh sách vinh danh năm 2022 có nền tảng vững vàng, không chỉ có kết quả kinh doanh tốt trong năm 2021 mà còn được kỳ vọng có sức bật trong bối cảnh kinh tế Việt Nam đối diện với nhiều thử thách, và thể hiện sức bật của giai đoạn “bình thường mới” của thời kỳ hậu COVID-19.

Để thực hiện danh sách này, Forbes Việt Nam sử dụng phương pháp xếp hạng công ty của Forbes (US), có cân nhắc đến đặc thù các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam.

Dữ liệu sử dụng để đánh giá dựa trên báo cáo tài chính đã kiểm toán của năm năm liên tiếp giai đoạn 2016 - 2021 (trong trường hợp các công ty có niên độ tài chính kết thúc giữa năm Forbes Việt Nam sử dụng số liệu của niên độ kế toán gần nhất). Vốn hóa các công ty trong danh sách được chốt vào ngày 30/5/2022.

Forbes Việt Nam xem xét tất cả các cổ phiếu niêm yết trên sàn HSX, HNX và sắp xếp theo từng nhóm ngành. Ở vòng tính toán định lượng, các công ty được chấm điểm theo các tiêu chí: tỷ lệ tăng trưởng kép về doanh thu, lợi nhuận, tỷ lệ sinh lời ROE, ROC và tăng trưởng EPS giai đoạn 2016 - 2021.

Ở vòng định tính, Forbes Việt Nam xem xét độc lập mức độ phát triển bền vững của doanh nghiệp: thương hiệu, chất lượng quản trị doanh nghiệp, nguồn gốc lợi nhuận trong quá khứ và triển vọng phát triển bền vững.

Dẫn đầu ngành bảo hiểm với tổng tài sản hợp nhất cán mốc 8 tỷ USD trong Quý I

Trong quý đầu tiên của năm, Tập đoàn Bảo Việt đạt kết quả kinh doanh khả quan với tổng doanh thu hợp nhất đạt 13.120 tỷ đồng, tăng trưởng 8,9% so với cùng kỳ năm 2021.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 511 tỷ đồng. Tổng tài sản hợp nhất tại thời điểm 31/3/2022 cán mốc 8 tỷ USD, đạt 183.725 tỷ đồng, tăng 8,4% so với thời điểm 31/12/2021. Tổng doanh thu Công ty Mẹ đạt 382 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 283 tỷ đồng, tăng trưởng 2,3% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng tài sản Công ty Mẹ tại ngày 31/3/2022 đạt 19.103 tỷ đồng; Vốn chủ sở hữu đạt 18.789 tỷ đồng, tăng nhẹ so với thời điểm 31/12/2021.

Kết quả kinh doanh tăng trưởng khả quan góp phần đưa cổ phiếu BVH tăng trưởng mạnh mẽ cả về giá và thanh khoản, ghi nhận giá trị vốn hóa thị trường đạt gần 42.000 tỷ đồng.