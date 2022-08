Bảo Thy: 'Từ khi làm mẹ, tôi chỉ muốn dành hết thời gian cho gia đình'

(VTC News) -

Xuất hiện trong một sự kiện của anh trai mới đây, Bảo Thy chiếm trọn sự chú ý của mọi người bởi nhan sắc "chín mọng" quyến rũ đầy sức sống, đặc biệt khi cô hát live ca khúc Please tell me why - bản hit gắn liền với tuổi thơ của đông đảo khán giả.

Sau 15 năm ca hát và trở thành ký ức thanh xuân của một thế hệ, Bảo Thy không chỉ giữ được giọng hát vừa ngọt ngào vừa nội lực mà còn duy trì được nhan sắc và sự trẻ trung; thậm chí nhiều người còn nhận xét cô đẹp hơn cả thời son rỗi.

Thời gian qua, khán giả mong chờ Bảo Thy sớm trở lại nghệ thuật, tuy nhiên cô vẫn chưa có kế hoạch tái xuất vì muốn dành hết thời cho gia đình. “Càng trưởng thành và đặc biệt là sau khi làm mẹ, tôi chỉ còn muốn hướng về gia đình, dành hết thời gian cho những người thân của mình. Tôi luôn ủng hộ tất cả những gì gia đình mình thực hiện, cũng như anh Bảo nói riêng" - ca sĩ chia sẻ.

Bảo Thy tới chúc mừng anh trai khai trương nhà hàng.

Từng là một ca sĩ đình đám, giờ đây Bảo Thy đang tận hưởng cuộc sống vô cùng hạnh phúc, viên mãn bên chồng con. Cô cũng xác định sẽ tạm dừng công việc ca hát một thời gian và đồng hành với bé ở những năm đầu của tuổi thơ.

Nữ ca sĩ từng chia sẻ: "Khi có con, Thy lại càng hiểu rõ trách nhiệm của người mẹ là phải đồng hành cùng con trong giai đoạn những năm đầu đời khi con hình thành tính cách và cảm quan về cuộc sống. Nên Thy sẽ cố gắng hết sức để bên cạnh con trọn vẹn... vì bây giờ niềm hạnh phúc lớn nhất của Thy là cục cưng này nè. Khán giả và fans thân yêu chờ Thy thêm một thời gian nữa nhé. Chắc chắn Thy sẽ không để mọi người quên giọng hát của mình đâu".

Nhan sắc thăng hạng của Bảo Thy sau khi sinh con.

Từ khi trở thành mẹ bỉm sữa, Bảo Thy dành thời gian cho con trai cưng. Cô tiết lộ mình được gia đình và ông xã chăm sóc vô cùng chu đáo, mỗi ngày đều được ăn món giàu dinh dưỡng, tốt cho bản thân và em bé. Cuộc sống sang chảnh, được chồng yêu chiều như công chúa mà cô chia sẻ khiến khán giả xuýt xoa ngưỡng mộ.

Bảo Thy từng tâm sự, ông xã luôn cho cô cảm giác mình là duy nhất, là một cô công chúa ở đời thực. Cả hai thống nhất nếu nảy sinh vấn đề gì thì sẽ thảo luận một cách nhẹ nhàng để tránh sự xung đột, to tiếng không cần thiết.

Hiện tại, nữ ca sĩ vẫn dành hết thời gian cho gia đình.

Hiện tại, con trai đầu lòng của Bảo Thy đã cứng cáp và vô cùng đáng yêu. Theo những hình ảnh được nữ ca sĩ chia sẻ lên trang cá nhân, con trai cô có gương mặt kháu khỉnh, bụ bẫm, làn da trắng hồng. Bảo Thy cũng cho biết, cậu bé đang ở giai đoạn nhận biết mọi thứ xung quanh và thích khám phá thế giới.

Dù bận rộn với việc chăm con nhưng Bảo Thy vẫn không quên chăm chút bản thân. Ở tuổi 34, nữ ca sĩ thậm chí lại càng xinh đẹp đằm thắm và gợi cảm hơn trước. Vóc dáng của "công chúa bong bóng" vẫn không có gì khác biệt so với thời chưa mang bầu, thân hình nuột nà và vòng eo thon gọn cũng thường xuyên được nữ ca sĩ khoe với khán giả.