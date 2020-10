Bão số 9 giật cấp 15: Đà Nẵng di dời dân trước 15h ngày 27/10, học sinh nghỉ học

Đó là chỉ đạo của ông Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch UBND Đà Nẵng sau kết luận của Thủ tướng tại cuộc họp trực tuyến với các tỉnh, thành phố từ Thừa Thiên-Huế đến Ninh Thuận bàn biện pháp ứng phó với bão số 9.

Ông Lê Trung Chinh yêu cầu các sở, ngành chức năng của Đà Nẵng phải nắm rõ các ý chỉ đạo của Thủ tướng và thực hiện nghiêm.

“Các sở, ngành phải khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng. Phải di dân trước 15h ngày 27/10. Huy động tất cả các tàu thuyền vào bờ trước 15h ngày 27/10”, ông Chinh yêu cầu.

Đầu cầu Đà Nẵng tại buổi họp trực tuyến với Thủ tướng về phòng chống bão số 9.

Ông Chinh yêu cầu các Sở Giao thông-Vận tải, Thông tin-Truyền thông, Xây dựng, Công thương và các sở, ngành liên quan khẩn trương kiểm tra thực tế để nắm rõ tình hình, đưa ra các giải pháp xử ly kịp thời.

Yêu cầu tất cả các công trình phải dừng hoạt động trước 15h ngày 27/10. Hạ tất cả các cần cẩu, giàn giáo, những phương tiện phục vụ xây dựng để đảm bảo an toàn cho người dân.

“Sở Du lịch có văn bản đối với tất cả khách sạn, resort ven biển phải có biện pháp đảm bảo an toàn. Huyện Hòa Vang, quận Liên Chiểu, Sơn Trà, Cẩm Lệ... tập trung di dời các hộ dân sát biển. Đưa người dân đến tránh bão ở các ngôi nhà an toàn. Yêu cầu tất cả người dân tích cực phòng chống bão số 9, nhưng phải đảm bão an toàn”, ông Chinh nói.

Ngoài ra, lãnh đạo TP Đà Nẵng cũng yêu cầu Sở GD-ĐT TP cho học sinh nghỉ học từ ngày 28 đến hết ngày 29/10. Sở NN&PTNT, Công an, Sở Công thương, chuẩn bị tất cả phương án để đảm bảo an toàn và cung cấp đầy đủ lương thực cho người dân.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 8h ngày 26/10, vị trí tâm bão cách đảo Song Tử Tây khoảng 650km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 14.

Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 250km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 100km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24h tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km và tiếp tục mạnh thêm. Đến 7h ngày 27/10, vị trí tâm bão ở khoảng 13,7 độ Vĩ Bắc; 115,0 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 270km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (115-150km/h), giật cấp 15.

Đà Nẵng yêu cầu di dời người dân vùng có nguy cơ ngập lụt tại huyện Hòa Vang đến nơi an toàn trước 15h ngày 27/10.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km. Đến 7h ngày 28/10, vị trí tâm bão ở khoảng 14,5 độ Vĩ Bắc; 109,9 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (115-150km/h), giật cấp 15.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km, đi vào đất liền các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 7h ngày 29/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 14,9 độ Vĩ Bắc; 105,7 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực Nam Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/h), giật cấp 8.