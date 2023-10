Bão số 5 giật cấp 10, cách Quảng Trị - Thừa Thiên Huế khoảng 200km

(VTC News) -

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã phát đi bản tin bão khẩn cấp cơn bão số 5 năm 2023.

Theo đó, hồi 13 giờ ngày 18/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc; 109,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc), cách đất liền khu vực Quảng Trị - Thừa Thiên Huế khoảng 200 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão số 5 mạnh cấp 8 (62 - 74 km/j), giật cấp 10.

Bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 10 km/h.

Vị trí và đường đi của bão số 5.

Dự báo diễn biến bão (trong 24 đến 72 giờ tới)

Diễn biến bão số 5 từ 13h ngày 19/10 đến 13h ngày 21/10.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển chậm theo hướng Nam và tiếp tục suy yếu thêm.

Cũng do tác động của bão số 5, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Nam gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, biển động rất mạnh. Sóng biển cao 2,0-4,0m, vùng biển Vịnh Bắc Bộ (bao gồm Cô Tô, Bạch Long Vĩ) từ gần sáng và ngày 19/10 sóng biển tăng cao 2,0-4,0m, sau tăng lên 3,0-5,0m.

Ở khu vực Vịnh Bắc Bộ (bao gồm Cô Tô, Bạch Long Vĩ) từ đêm 18/10 có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11. Biển động rất mạnh.

Trên đất liền, từ gần sáng ngày 20/10, vùng ven biển khu vực từ Quảng Ninh đến Thái Bình có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8.

Ngoài ra, từ chiều 18/10 đến sáng 19/10, ở khu vực từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Từ đêm 19/10, vùng ven biển Bắc Bộ, khu vực Nam Đồng Bằng, khu vực Bắc Trung Bộ có khả năng có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to; mưa lớn trên khu vực Trung Trung Bộ giảm dần.

Dự báo thời tiết Bắc Bộ từ đêm 19-21/10 có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Đêm và sáng trời lạnh.

Bắc và Trung Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to; riêng khu vực Thanh Hóa-Nghệ An ngày 19-20/10 có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi Công điện số 973, trong đó yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo dự trữ lương thực, thực phẩm đề phòng mưa lũ gây chia cắt kéo dài nhiều ngày.

Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão số 5 từ trưa nay 18/10.