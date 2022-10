Bạo loạn ở giải VĐQG Indonesia, 127 người thiệt mạng

(VTC News) -

Sự cố xảy ra ở trận đấu giữa Arema FC và Persebaya trong khuôn khổ giải VĐQG Indonesia tối 1/10. Sau thất bại 2-3 của Arema trước sự chứng kiến của 40.000 khán giả trên sân Kanjuruhan, các cổ động viên của chủ nhà đã tràn xuống sân đập phá, tạo ra khung cảnh hỗn loạn.

Video: Cảnh bạo loạn ở giải Indonesia

Do lực lượng mỏng và không lường trước tình hình, cảnh sát không thể ngăn đám đông cổ động viên làm loạn tại sân bóng. Theo số liệu từ cảnh sát Indonesia và Bola, 127 người thiệt mạng trong sự cố nói trên, gồm 125 cổ động viên và 2 cảnh sát. Các nạn nhân thiệt mạng đã được đưa đến Bệnh viện Wava Husada và Bệnh viện Kanjuruhan.

Khung cảnh hỗn loạn tại sân Kanjuruhan.

Báo chí Indonesia cho biết, cảnh sát đã nỗ lực giải tán đám đông bằng hơi cay. Tuy nhiên, giải pháp này khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. Các cổ động viên hoảng sợ giẫm đạp lên nhau tìm đường thoát khỏi sân vận động. Nhiều người chết do bị đạp lên hoặc nghẹt thở.

Tổng cộng 34 người thiệt mạng ngay tại sân, gần 100 người qua đời khi được đưa đến bệnh viện. Số người thương vong ước tính có thể lên tới hơn 200 do còn 180 người đang điều trị tại bệnh viện, biến sự cố tại sân Kanjuruhan trở thành sự cố có thiệt hại về người lớn nhất trong khuôn khổ thể thao.

Một CĐV Indonesia được hỗ trợ rời khỏi sân.

CĐV Indonesia đốt xe của cảnh sát.

LĐBĐ Indonesia (PSSI) đã mở gấp cuộc điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ bạo loạn này. Theo Bola, việc giải tán cổ động viên bằng hơi cay là biện pháp không đúng theo quy định của FIFA. Dù vậy, cảnh sát Indonesia cho rằng an ninh có lý do chính đáng để sử dụng hơi cay, do một số khán giả quá khích đã tấn công lại cảnh sát và phá hoại xe cộ tại sân.

Theo CNN Indonesia, án phạt ban đầu mà PSSI dành cho Arema là cấm thi đấu trên sân nhà đến hết mùa giải. Giải VĐQG Indonesia cũng được tạm hoãn 1 tuần để tưởng nhớ các nạn nhân đã thiệt mạng trong thảm kịch này.