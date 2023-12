Bão Jelawat khả năng suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trước khi vào Biển Đông

(VTC News) -

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, lúc 1h ngày 18/12, tâm bão Jelawat trên vùng biển phía Đông Nam miền Nam Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây, khoảng 20km/h.

Dự báo đến 1h ngày 19/12, bão trên vùng biển phía Tây Bắc miền Nam Philippines và đổi hướng, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h rồi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Đường đi của bão Jelawat.

Khoảng 1h ngày 20/12, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h, đi vào Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 320km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp mạnh cấp 6, giật cấp 8, sau đó suy yếu dần.

Trên đất liền, hôm nay (18/12), các tỉnh Bắc Bộ trời tiếp tục rét đậm, vùng núi trời rét hại. Nhiệt độ quan trắc lúc 6h cùng ngày phổ biến ở ngưỡng 11-14 độ C. Trong đó, Điện Biên 16,6 độ C, Hà Đông (Hà Nội) 14,1 độ C và một số địa phương nhiệt độ xuống dưới 10 độ C gồm: Sa Pa (Lào Cai) 6,4 độ C; Cao Bằng 9,2 độ C; Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 7,6 độ C.

Dự báo lúc 7-8h, nhiệt độ ở Bắc Bộ sẽ tăng thêm khoảng 0,5-1 độ C.

Bên cạnh đó, ngày 18/12, Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa, mưa vừa, cục bộ mưa to và có nơi có dông với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 60mm. Từ đêm 18/12, mưa giảm dần.

Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong 6 giờ tới, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều huyện. Cụ thể:

Quảng Trị: Hướng Hóa, Đa Krông, Triệu Phong, Gio Linh, Vĩnh Linh.

Thừa Thiên Huế: A Lưới, Nam Đông, thị xã Hương Trà, Hương Thủy, Phong Điền.

Đà Nẵng: Hòa Vang, Liên Chiểu.

Quảng Nam: Bắc Trà My, Nam Trà My, Đại Lộc, Đông Giang, Duy Xuyên, Hiệp Đức, Nam Giang, Nông Sơn, Núi Thành, Phước Sơn, Quế Sơn, Tây Giang, Tiên Phước.

Quảng Ngãi: Ba Tơ, Sơn Hà, Sơn Tây, Trà Bồng.

Video: Dự báo thời tiết ngày 18/12