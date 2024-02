Báo Anh: Mourinho chờ cơ hội trở lại Man Utd

(VTC News) -

Theo Daily Mail, huấn luyện viên Jose Mourinho muốn trở lại Man Utd để "hoàn tất công việc dang dở". Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha từng dẫn dắt Man Utd từ tháng 5/2016 đến tháng 12/2018, giành được 3 danh hiệu trước khi bị sa thải.

Daily Mail dẫn lời nguồn tin thân với Mourinho, cho biết vị huấn luyện viên 61 tuổi tin rằng bộ máy quản lý của tỷ phú Jim Ratcliffe - người vừa mua lại 25% cổ phần và tiếp quản quyền điều hành Man Utd - sẽ tạo ra sự khác biệt so với thời kỳ trước ở đội chủ sân Old Trafford.

"Tham vọng của ông ấy là trở lại Man Utd. Ông ấy cảm thấy bản thân vẫn còn việc chưa làm xong ở Man Utd và tự đặt ra nhiệm vụ là phải trở lại", một người bạn của Mourinho tiết lộ với Daily Mail.

HLV Mourinho vừa bị AS Roma sa thải.

Mourinho dẫn dắt Man Utd tổng cộng 144 trận với tỷ lệ thắng là 58,33%, cao nhất trong số các huấn luyện viên của Quỷ đỏ sau thời Alex Ferguson tính đến thời điểm tháng 12/2018. Ông giúp đội chủ sân Old Trafford vô địch Cúp Liên đoàn Anh và Europa League mùa giải 2016/17, á quân Ngoại Hạng Anh và FA Cup 2017/18.

Tuy nhiên, trong mùa giải thứ ba làm việc ở Man Utd, HLV Mourinho gặp rắc rối vì những mâu thuẫn với một số cầu thủ và ban lãnh đạo. Ông bị sa thải sau trận thua Liverpool cuối năm 2018.

Sau khi rời đội chủ sân Old Trafford, "Người Đặc Biệt" làm việc ở 2 CLB khác là Tottenham và AS Roma. Điểm chung của 2 đội bóng này là họ không giữ Mourinho đến hết 3 năm và đều quyết định sa thải sớm do thành tích sa sút.

Mourinho chưa ký hợp đồng với CLB nào sau khi bị AS Roma sa thải mới đây. Trong khi đó, ở Man Utd, huấn luyện viên Erik ten Hag đối mặt với nhiều sức ép vì thành tích không tốt của đội chủ sân Old Trafford. "Quỷ đỏ" đang xếp thứ 9 trên bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh và chỉ có 1 chiến thắng trong 6 vòng đấu gần nhất.