Bánh cốm Hà Nội - Món ăn gây thương nhớ vào mùa thu

Chẳng biết từ bao giờ, bánh cốm Hà Nội lại trở thành một hương vị không thể thiếu của người dân Thủ đô vào tiết trời sang thu. Chúng ta dễ dàng bắt gặp trên đường phố thủ đô những gánh hàng rong phủ màu xanh của bánh cốm trong thời gian này. Đây cũng chính là nét đẹp góp phần làm nên hình ảnh Hà Nội đặc biệt hơn trong mắt du khách quốc tế.

Bánh cốm Hà Nội mang lại không khí mùa thu trên khắp phố phường.

Bánh cốm Hà Nội có gì đặc biệt?

64 tỉnh, thành phố trên khắp Việt Nam đều có cho mình một món đặc sản làm đậm nét văn hóa. Những món ăn này khiến không biết bao nhiêu du khách trong và ngoài nước phải thương nhớ khi dùng thử.

Nếu như nhắc đến Huế, người ta sẽ nghĩ ngay đến bùn bò, Hà Tĩnh có kẹo cu đơ thì khi nhắc đến Hà Nội thứ khiến con người ta xao xuyến chính là một chiếc bánh cốm được thưởng thức trong tiết trời mùa thu.

Bánh cốm Hà Nội là sự hòa quyện giữa độ dẻo của bột nếp và độ mềm mịn của đậu xanh xay nhuyễn dùng làm nhân. Cả hai tạo nên độ dẻo dai ở bên ngoài vỏ bánh, ngon ngọt ở bên trong.

Bánh cốm Hà Nội có mùi vị rất thơm và dẻo.

Công đoạn lựa chọn gạo nếp được xem là phần quan trọng nhất, quyết định độ ngon của bánh cốm. Nếu nếp quá già hoặc quá non sẽ khiến cho cốm bị nhão, khó hình thành vỏ bánh. Phần đậu xanh của nhân bánh, được lựa chọn kĩ lưỡng từ nhiều vùng khác nhau ở khu vực miền Bắc.

Trong công đoạn chế biến, người làm bánh cốm Hà Nội luôn cẩn thận canh đúng thời gian sao cho cốm không bị cứng quá hoặc chưa thắm đường. Sau khi làm xong, bánh còn được ướp thêm một số hương vị để tạo nên mùi thơm đặc biệt.

Vì thế mà Bánh cốm Hà Nội luôn có màu xanh tao, thể hiện được cái hồn riêng, không trộn lẫn được với bất kỳ hương vị của vùng khác. Tạo nên món đặc sản chốn Hà Thành không thể nào quên được.

Một số địa chỉ bán bánh cốm Hà Nội chuẩn vị

Hàng Than được mệnh danh là con phố nổi tiếng với nhiều gian hàng bán bánh cốm Hà Nội. Thế nhưng mỗi hàng sẽ có hương vị khác nhau một chút, nếu bạn là người có yêu cầu cao thì cần phải tìm hiểu và lựa chọn thật kỹ để tránh mua phải loại bánh không đúng với hương vị mình mong muốn.

Dưới đây là một số địa chỉ bán bánh cốm Hà Nội có tuổi đời khá lâu và có số lượng khách hàng ghé thăm nhiều nhất hiện nay mà bạn có thể tham khảo:

Hàng Than là địa chỉ bán bánh cốm chuẩn vị Hà Nội được nhiều ghé mua.

Bánh cốm Nguyên Ninh ở số 11 Hàng Than (Ba Đình, Hà Nội): Đây là hệ thống bánh cốm nổi tiếng nhất ở Hà Nội có tuổi đời 150 năm. Với công thức chế biến riêng, bánh cốm Nguyên Ninh mang đến cho người dùng hương vị đặc biệt, không hề trộn lẫn với vị của các loại bánh cốm khác.

Bánh cốm Xưa nay ở số 60 Hàng Than (Ba Đình, Hà Nội): Bánh cốm Xưa nay được tạo ra vô cùng tỉ mỉ với phần vỏ bánh được chọn từ nếp cái hoa vàng, phần cốm phải là cốm ngon, đồng thời khi tao cốm lửa cũng được canh thật kĩ nhờ đó mà bánh rất mềm và dẻo khi ăn. Mỗi một chiếc bánh ở đây có giá là 7.000 đồng.

Bánh cốm Bảo Minh ở số 12 Hàng Than (Ba Đình, Hà Nội): Mang đến cho người dùng một mùi vị khác lạ so với loại bánh cốm truyền thống khác nhờ sự hòa quyện giữa dừa tươi và cốm xanh trong vỏ bánh. Tuy nhiên, sự thay đổi này sẽ hơi khó quen đối với những người đã quen với vị bánh cốm truyền thống của Hà Nội.

Bánh cốm An Ninh ở số 49 Hàng Than (Ba Đình, Hà Nội): Nổi tiếng không kém cạnh những hàng bánh phía trên, bánh cốm An Ninh cũng là một địa chỉ bạn nên ghé đến nếu muốn thử hương vị bánh cốm Hà Nội chuẩn. Mọi người lựa chọn An Ninh ngoài độ ngon còn vì sự cẩn thận, sạch sẽ trong quá trình sản xuất cũng như lúc trao đến tay người dùng.

Tuyết Anh (Nguồn: Tổng hợp)