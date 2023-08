Bằng Kiều ngẫu hứng hát 'Bên trên tầng lầu'

(VTC News) -

Mới đây, Bằng Kiều và Bảo Trâm đã đem lại những khoảnh khắc đáng nhớ cùng những bài ca bất hủ với thời gian trên sân khấu Love in the bay khiến khán giả say đắm.

Bảo Trâm Idol ngày càng thăng hạng về cả nhan sắc và giọng hát.

Mở đầu là sự xuất hiện của giọng ca nữ Bảo Trâm Idol. Cô đã đưa khán giả trải qua nhiều cung bậc cảm xúc với giọng hát ngọt lịm của mình với những giai điệu quen thuộc: Chỉ còn những mùa nhớ, Chiếc lá mùa đông, Sóng tình. Bà mẹ hai con dường như ngày càng thăng hạng về cả nhan sắc và giọng hát, mang đến cho người nghe ấn tượng sâu sắc.

Bằng Kiều - nam ca sĩ được biết đến với chất giọng trong trẻo và đầy tình cảm, được ưu ái với danh xưng “lãng tử hát tình ca”. Với chủ đề mang tên bài hát của mình: Nơi tình yêu bắt đầu, anh đã thể hiện rất đúng mực tinh thần của đêm nhạc qua loạt hit gắn liền với tên tuổi như: Trái tim bên lề, Cơn mưa băng giá, Để nhớ một thời ta đã yêu hay Mashup Em ơi Hà Nội phố - Hà Nội vắng những cơn mưa nhằm tri ân quê hương Hà Nội yêu dấu.

Bằng Kiều kể kỷ niệm đi hát 20 năm trước.

Khi thể hiện ca khúc Trái tim bên lề, Bằng Kiều đã chia sẻ một kỷ niệm rất đặc biệt của mình với ca khúc này: “Làm ca sĩ, hạnh phúc nhất chính là được khán giả yêu thương, hoà giọng và thuộc các ca khúc của mình. Vẫn nhớ những năm 2000, khi ca khúc Trái tim bên lề ra đời, thời điểm đó mạng internet chưa phổ biến như bây giờ, Bằng Kiều nhận được rất nhiều lá thư tay của khán giả khắp mọi nơi gửi tới. Có một bức thư tay tâm sự rằng, sau khi nghe Trái tim bên lề, bạn ấy và người yêu đã quay lại với nhau sau một thời gian chia tay. Và với những bức thư đó, Bằng Kiều luôn cảm thấy trân trọng khán giả và rất hạnh phúc khi biết rằng, bài hát của mình đã được đồng hành cùng nhiều người tới như vậy”.

Không chỉ dừng lại ở đó, Bằng Kiều còn mang đến nhiều bất ngờ cho khán giả khi vừa đánh guitar vừa biểu diễn ngẫu hứng những ca khúc vô cùng trẻ trung với Một đêm say và Bên trên tầng lầu.

Dưới sự hưởng ứng vô cùng nhiệt tình của khán giả trên thuyền, nam ca sĩ tự nhận “mấy bài GenZ này hát theo kiểu Bằng Kiều cũng ngon phết”.

Bằng Kiều vừa chơi guitar vừa biểu diễn ngẫu hứng "Một đêm say" và "Bên trên tầng lầu".

Đều sở hữu cho mình giọng ca truyền cảm, Bằng Kiều và Bảo Trâm có màn song ca ngọt ngào với Như đã dấu yêu và Dẫu có lỗi lầm. Chia sẻ trong buổi diễn, Bảo Trâm tâm sự với khán giả cảm xúc hân hoan của mình khi được diễn với thần tượng mà cô đã hâm mộ bấy lâu nay.

Sân khấu Love in the Bay by Ambassador Cruise khép lại trong những cảm xúc lắng đọng cùng hai giọng ca khách mời Bằng Kiều và Bảo Trâm.

My Anh