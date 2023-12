Băng giá xuất hiện ở Sa Pa

Trong đêm qua và sáng nay, các điểm núi cao ở miền Bắc cũng ghi nhận mức nhiệt độ thấp như: Pha Đin (Điện Biên) 3,6 độ C; Mộc Châu (Sơn La) 4,8 độ C; Sa Pa (Lào Cai) 3 độ C; Đồng Văn (Hà Giang) và Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 4,4 độ C; Trùng Khánh (Cao Bằng) 4 độ C; Thất Khê (Lạng Sơn) 4,1 độ C; TP Lạng Sơn 5 độ C.