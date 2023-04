Bảng giá ô tô Mazda mới nhất tháng 4/2023

Mazda là công ty đa quốc gia sản xuất xe ô tô đến từ Nhật Bản, nổi tiếng với nhiều dòng xe có thiết kế sang trọng và hiện đại phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng.

Hãng nổi tiếng với dòng xe Mazda 2 sở hữu ngoại hình thiết kế ấn tượng và cách vận hành linh hoạt, an toàn. Xe có phong cách thiết kế tuy đơn giản nhưng không hề đơn điệu, vẫn tạo được điểm nhấn riêng cho mình. Ngoài ra, xe còn có tính năng an toàn khi tích hợp nhiều công nghệ hiện đại.

Mazda nổi tiếng với nhiều dòng xe hạng sang có thiết kế hiện đại.

Chưa hết, Mazda 2 còn là mẫu xe thể thao với thiết kế năng động vượt mọi địa hình. Phần đuôi của xe nổi bật với kiểu thiết kế liền khối cùng bóng đèn LED 3D tạo nên cá tính mạnh mẽ. Mazda 2 còn là dòng xe đầu tiên nằm trong phân khúc hạng C, được trang bị công nghệ GVC Plus an toàn cho người dùng.

Bảng giá xe ô tô hãng Mazda mới nhất tháng 4/2023. (Nguồn: mazdamotors)

Tên xe Phiên bản Giá xe niêm yết (Đồng) Mazda2 1.5L AT 479 triệu 1.5L LUXURY 559 triệu 1.5L PREMIUM 599 triệu Mazda2 Sport 1.5L LUXURY 574 triệu 1.5L PREMIUM 619 triệu Mazda3 1.5L DELUXE 669 triệu 1.5L LUXURY 699 triệu 1.5L PREMIUM 759 triệu Mazda3 Sport 1.5L LUXURY 699 triệu 1.5L PREMIUM 759 triệu New Mazda6 2.0L LUXURY 829 triệu 2.0L PREMIUM 889 triệu 2.0L PREMIUM GTCCC 939 triệu 2.5L SIGNATURE PREMIUM GTCCC 1 tỷ 039 triệu Mazda CX-5 2.0L DELUXE 839 triệu 2.0L LUXURY 879 triệu 2.0L PREMIUM 919 triệu 2.5L SIGNATURE PREMIUM AWD 1 tỷ 059 triệu New Mazda CX-8 2.5L LUXURY 1 tỷ 079 triệu 2.5L PREMIUM 1 tỷ 169 triệu 2.5L PREMIUM AWD 1 tỷ 259 triệu 2.5L PREMIUM AWD (6S) 1 tỷ 269 triệu MAZDA CX-3 1.5L DELUXE 649 triệu 1.5L LUXURY 689 triệu 1.5L PREMIUM 729 triệu MAZDA CX-30 2.0L LUXURY 809 triệu 2.0L PREMIUM 859 triệu All New Mazda BT-50 1.9L MT 4X2 649 triệu 1.9L AT 4X2 699 triệu

Mức giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tuỳ thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.

Thư Trương (Tổng hợp)