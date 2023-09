Bán ‘bùa ngải’ trên mạng xã hội, 2 phụ nữ bị phạt 7,5 triệu đồng

(VTC News) -

Ngày 27/9, đại diện Công an TP Hà Nội cho biết, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Hà Nội phát hiện một số tài khoản Facebook thường xuyên đăng tải các bài viết rao bán “bùa phép” có nội dung mê tín, dị đoan lên mạng xã hội.

Đối tượng rao bán 'bùa ngải" trên mạng tại cơ quan chức năng.

Tiến hành xác minh, công an đã làm rõ được các chủ tài khoản là Đ.K.T (SN 1994, ở Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội) và N.T.N (SN 1993, ở Phúc La, Hà Đông, Hà Nội). Ngay sau đó, lực lượng công an đã mời 2 người này lên trụ sở làm việc.

Tại cơ quan Công an, cả hai đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Công an cũng yêu cầu 2 đối tượng trên gỡ bỏ thông tin cổ xúy các hủ tục, mê tín, dị đoan không phù hợp với thuần phong, mỹ tục trên mạng xã hội và cam kết không tái phạm.

Cùng với đó, Công an đã lập biên bản ra quyết định xử phạt 2 trường hợp trên về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin cổ xuý các hủ tục, mê tín, dị đoan, dâm ô, đồi truỵ, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục của dân tộc".

Mức phạt đối với mỗi trường hợp này là 7,5 triệu đồng.