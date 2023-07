Bạn biết gì về cuộc đời thăng trầm, đường tình trắc trở của 'Triển Chiêu đẹp nhất màn ảnh'?

B

Cầu thủ

Hà Gia Kính sinh ra trong một gia đình không mấy hạnh phúc. Cha mẹ ly hôn khi anh vừa tốt nghiệp trung học. Anh từng mơ ước trở thành một cầu thủ bóng đá. Tuy nhiên sau khi mẹ qua đời, Hà Gia Kính đã từ bỏ giấc mơ này để đi theo con đường mà anh nghĩ sẽ có tương lai xán lạn hơn.

Với quyết tâm thay đổi cuộc đời, nam diễn viên quyết định sang Anh du học ngành thiết kế quảng cáo. Để có tiền sinh hoạt và đóng học phí, anh phải bươn chải đủ nghề từ phụ việc trong quán kem, rửa chén, trộn bột, pha chế, thậm chí làm việc trong nhà xác,...Trong đó, công việc ở nhà xác là trải nghiệm khó khăn nhất đối với Hà Gia Kính. Nhiều năm sau, nam diễn viên vẫn như như in ngày đầu tiên làm việc này.

"Lần đầu tiên bước vào phòng lạnh, người tôi cũng lạnh theo, tim đập thình thịch, chân run lẩy bẩy. Nhắm mắt lại kéo cái thùng ra, tôi hô to 'Excuse me!' để lấy tinh thần”, Hà Gia Kính nhớ lại.