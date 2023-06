Bạn biết gì về 2 lần 'cưới hụt' của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn?

D

Trịnh Công Sơn không thích tuân thủ nghi lễ cưới hỏi của người Nhật

Các em gái của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cho biết gia đình rất ủng hộ hôn lễ giữa vị nhạc sĩ tài hoa và Michiko Yoshii. Cả nhà đã bàn nhau may áo dài, mua nhẫn đôi để đến đám cưới cặp đôi có thể trao cho nhau. Tuy nhiên sau đó đã không có đám cưới nào được diễn ra, bản thân Trịnh Công Sơn và Michiko Yoshii đều không lên tiếng về nguyên nhân hôn lễ bị hủy bỏ. Nhưng theo những người thân thiết với chú rể, lý do là vì ông không muốn tuân theo 1 nghi thức trong đám cưới của người Nhật. Cụ thể, vì bố mẹ Michiko Yoshii đã lớn tuổi nên không thể sang Việt Nam dự đám cưới được, họ đã nhờ vợ chồng đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam thay mặt mình. Trong hôn lễ, theo tập quán của người Nhật, cô dâu và chú rể sẽ quỳ gối lạy tạ cha mẹ của cô gái, trong trường hợp này họ sẽ quỳ lại vợ chồng đại sứ Nhật. Điều này khiến Trịnh Công Sơn không hài lòng vì ông cho rằng đến người mẹ thân sinh ra ông, ông còn chưa quỳ lạy thì không lẽ nào ông lại quỳ gối trước vợ chồng đại sứ Nhật. Tuy vậy câu chuyện này đến nay vẫn chưa được xác thực, bà Trịnh Vĩnh Trinh cho hay: "Tôi cũng không rõ là mọi chuyện kết thúc như thế nào, vì lúc đó tôi đang ở Canada. Nhưng khi nghe tin nhà báo sang đám cưới bị hủy, mọi người đều buồn lắm. Cũng có thể còn nhiều lý do nào đó, nhưng bản tính anh Sơn và cả chị Michiko đều kín đáo, sâu sắc và tế nhị nên chuyện cũng ít được nói ra".

Năm 2022 khi bộ phim "Em và Trịnh" ra mắt công chúng có đề cập đến cuộc tình dang dở giữa cố nhạc sĩ và Michiko Yoshii. Sự việc khiến giáo sư người Nhật rất không hài lòng. Phía Michiko đã gửi văn bản yêu cầu đơn vị sản xuất phim "Em và Trịnh" phải thực hiện việc xin lỗi trong thời hạn 7 ngày. Văn bản ghi rõ: "Việc tiết lộ bí mật đời tư khi chưa nhận được sự đồng ý của giáo sư Michiko Yoshii đã xâm phạm đến quyền dân sự của bà". Bên cạnh đó, giáo sư Michoko Yoshii yêu cầu nội dung xin lỗi phải xuất hiện ở phần giới thiệu phim "Em và Trịnh" mỗi khi tác phẩm được chiếu trước công chúng.