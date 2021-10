Bác tin CSGT truy đuổi khiến ô tô con gặp nạn, 3 người chết ở Bắc Ninh

(VTC News) -

Video lan truyền trên mạng xã hội cho rằng CSGT truy đuổi xe ô tô con dẫn đến tai nạn

Tối 5/10, mạng xã hội lan truyền đoạn clip với nội dung cho rằng CSGT huyện Lương Tài (Bắc Ninh) sử dụng xe mô tô chuyên dụng truy đuổi ô tô Kia màu đỏ dẫn đến vụ tai nạn thảm khốc khiến 3 người chết, 3 người bị thương tại huyện Lương Tài, Bắc Ninh.

Được biết, chiếc xe Kia BKS 98A - 206.33 đã hết hạn kiểm định hơn 5 tháng. Nhiều bình luận cho rằng có thể do sợ bị CSGT xử phạt nên tài xế mới điều khiển xe với tốc độ cao dẫn đến tai nạn.

Xe ô tô Kia BKS 98A - 206.33 đã hết hạn kiểm định hơn 5 tháng.

Sáng 6/10, trả lời VTC News, lãnh đạo Đội CSGT Công an huyện Lương Tài khẳng định hình ảnh xe mô tô do CSGT điều khiển đi sau xe ô tô màu đỏ được lan truyền trên mạng xã hội đúng là của đơn vị. Tuy nhiên, sự việc này chỉ là tình cờ khi tổ công tác CSGT đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến đường này.

Theo vị này, thời điểm trên, chiến sĩ CSGT đang đi làm nhiệm vụ được giao. Tổ công tác của đội không dừng và không kiểm tra ô tô Kia BKS 98A - 206.33, không có chuyện CSGT truy đuổi hay đi theo chiếc ô tô trên. Khi tai nạn xảy ra, tổ công tác CSGT không có mặt tại hiện trường, không chứng kiến vụ việc này.

Lãnh đạo Đội CSGT Công an huyện Lương Tài khẳng định hình ảnh xe CSGT đi sau xe ô tô con do trước khi tai nạn xảy ra chỉ là tình cờ, không có chuyện truy đuổi. (Ảnh từ clip)

Như VTC News đưa tin, khoảng 16h ngày 4/10, tại khu vực ngã tư gần cầu Táo Đôi thuộc địa bàn giáp ranh giữa xã Trung Chính và xã Phú Hòa, huyện Lương Tài (Bắc Ninh), xe ô tô con màu đỏ chở 6 người chạy với tốc độ cao lao vào xe tải BKS 99C-145.12.

Cú tông mạnh khiến ô tô con lộn nhiều vòng, văng xa, sau đó lật ngửa. Tại hiện trường, ô tô con bị vò nát, biến dạng.

Vụ tai nạn thảm khốc khiến 3 người chết, 3 người bị thương. Trong số các nạn nhân thiệt mạng có Nam OK - một Youtuber, Tiktoker nổi tiếng của kênh Youtube Duy Thường TV với hàng triệu lượt đăng ký.