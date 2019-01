Bắc tiến: 'Nước cờ' táo bạo của 'ông lớn' Him Lam

(VTC News) - Ngày 13/1/2019 tới đây, dự án Him Lam Green Park chính thức ra mắt thị trường BĐS, mở đầu cho cuộc 'đổ bộ' của thương hiệu Him Lam tại thị trường miền Bắc.

Chiến dịch “Bắc tiến”

Nhiều nhà đầu tư bất động sản phía Bắc đã lần lượt đổ vào Sài Gòn và các tỉnh phía Nam để săn tìm cơ hội đầu tư. Thực tế này đã diễn ra từ vài năm trước và hiện vẫn trở thành xu hướng chung của thị trường.

Lý giải cho điều này, nhiều chuyên gia bất động sản đánh giá, thị trường bất động sản tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam hấp dẫn nhà đầu tư bởi tỷ suất sinh lời cao, giá “mềm” và tính thanh khoản tốt hơn. Còn thị trường miền Bắc vốn khó tính nên để thành công, doanh nghiệp phải chuẩn bị kỹ lưỡng và dự án phải hội tụ rất nhiều ưu thế để tạo được sức hút với khách hàng.

Chính sự khắt khe của thị trường và khách hàng phía Bắc đã khiến cho nhiều chủ đầu tư e ngại, dẫn đến việc quyết định mở rộng thị trường ra phía Bắc là vô cùng mạo hiểm. Tuy nhiên, chính khó khăn, thử thách lại tạo cơ hội cho những doanh nghiệp nào biết tận dụng thị trường và khắc phục điểm hạn chế của các chủ đầu tư đang triển khai trên địa bàn.

Mặt khác, không chỉ Hà Nội mà các tỉnh lân cận cũng liên tục được đầu tư hệ thống giao thông và hạ tầng xã hội, điều này góp phần tạo lực đẩy mạnh mẽ cho địa phương trở thành khu vực hấp dẫn trong việc đầu tư và kinh doanh bất động sản. Đây cũng là lý do khiến nhiều doanh nghiệp BĐS quyết tâm tiến ra thị trường miền Bắc.

Him Lam đã khẳng định uy tín, vị thế với nhiều dự án tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam

Là thương hiệu có tên tuổi trên nhiều lĩnh vực, trong đó có bất động sản, Him Lam đã khẳng định được uy tín và vị thế tại thị trường TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam trong nhiều năm qua. Tuy nhiên với quỹ đất dồi dào cùng định hướng phát triển, khát vọng mở rộng hoạt động kinh doanh BĐS, Him Lam đang từng bước “Bắc tiến” và mở đầu là dự án Him Lam Green Park tại Bắc Ninh – hiện là tâm điểm mới của thị trường BĐS khu vực phía Bắc.

Khu đô thị hoàn chỉnh đầu tiên tại Bắc Ninh

Chia sẻ về mục tiêu hướng đến thị trường phía Bắc, đại diện thương hiệu Him Lam nhấn mạnh: “Chúng tôi dành rất nhiều thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng thị trường miền Bắc với các đặc tính văn hóa vùng miền, các đặc điểm trong kinh doanh, ứng xử… nên doanh nghiệp rất tin tưởng vào những thành công trong tương lai. Chiến lược mở rộng thị trường tại miền Bắc không chỉ là phát triển dự án mà còn hướng đến mục tiêu tạo cầu nối giữa khách hàng tiềm năng ở miền Bắc với thị trường bất động sản miền Nam”.

Bắc Ninh hiện là địa phương thu hút lượng lớn các kỹ sư, chuyên gia nước ngoài, chủ yếu đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản… về làm việc tại các khu công nghiệp, kéo theo nhu cầu về các dịch vụ chuẩn quốc tế với tiện ích cao cấp, nhất là dịch vụ lưu trú. Trong khi đó, thời điểm cuối năm 2018 đầu năm 2019, thị trường Bắc Ninh được các chuyên gia nhận định là thiếu nguồn cung dự án bất động sản, do vậy nhu cầu của thị trường vẫn rất lớn và chưa được đáp ứng.

Nắm bắt thị trường, Him Lam quyết định tung ra dự án Him Lam Green Park đúng thời điểm trước thềm năm mới. Dự án hiện đang được dự báo sẽ tạo ra “cú hích” lớn cho thị trường BĐS Bắc Ninh trong năm 2019.

Him Lam Green Park là khu đô thị hoàn chỉnh đầu tiên tại Bắc Ninh

Him Lam Green Park được chủ đầu tư Him Lam dày công tạo dựng với mong muốn mang làn gió mới cho Bắc Ninh, kiến tạo nên khu đô thị hoàn chỉnh đầu tiên tại vùng đất xứ Kinh Bắc.

Dự án có quy mô xấp xỉ 27 ha với tổng mức đầu tư 2.600 tỷ đồng gồm các sản phẩm biệt thự, nhà phố thương mại, căn hộ. Tại đây, cư dân được tận hưởng trọn vẹn hệ thống dịch vụ - tiện ích cao cấp và đồng bộ như giáo dục, y tế, trung tâm thương mại – siêu thị, khu vui chơi – giải trí, khuôn viên cây xanh …

Hội tụ rất nhiều ưu thế vượt trội như vị trí đắc địa, thuận tiện giao thông, hệ thống dịch vụ - tiện ích cao cấp và đồng bộ, thiết kế cảnh quan và khu vực công cộng được đầu tư quy hoạch bài bản,… Him Lam Green Park hứa hẹn trở thành “con át chủ bài” của Him Lam trong chiến lược chinh phục thị trường miền Bắc.

Ngày 13/01/2019, lễ giới thiệu dự án Him Lam Green Park sẽ được diễn ra tại sàn giao dịch BĐS Him Lam Land, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh. Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Hotline: 0931 466 588 hoặc truy cập website: www.himlamgreenpark.com

Quỳnh Chi