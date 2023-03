Bác sĩ Kim Dong Hyun: Mang dán sứ Hàn Quốc tới Việt Nam

(VTC News) -

Người hiện thực hóa nha khoa thẩm mỹ chuẩn Hàn Quốc giữa lòng Sài Gòn

Không giống như các nha khoa được xây dựng học hỏi theo mô hình mang phong cách Hàn Quốc - đất nước làm đẹp nổi tiếng châu Á, chuyên gia nha khoa Kim Dong Hyun thực sự mang trọn vẹn một nha khoa xứ Kim chi từ thương hiệu, chuyên gia cho tới công nghệ đến với Việt Nam.

Đó là Nha khoa Blossom, với hơn 10 năm hoạt động tại Seoul, Hàn Quốc. Đến năm 2020, thương hiệu này đã có mặt tại Việt Nam với cơ sở đầu tiên tại TP.HCM.

Ít ai biết, cơ duyên để đưa thương hiệu nha khoa này tới Việt Nam rất tình cờ, từ những chuyến ghé thăm mảnh đất này của bác sĩ Kim. Yêu mến và dành tình cảm cho Việt Nam, ông mong muốn được mang tới đây công nghệ làm đẹp nha khoa tiên tiến nhất Hàn Quốc.

Là chuyên gia nổi tiếng trong lĩnh vực nha khoa, bác sĩ Kim Dong Hyun tự hào kế thừa tinh hoa sứ thẩm mỹ từ 2 “bậc thầy” trong ngành nha khoa thế giới là Willi Geller - cha đẻ của dòng sứ thẩm mỹ Creation hàng đầu hiện nay và Dr.Jason J Kim - bậc thầy chế tác sứ cho các ngôi sao Hollywood.

Blossom chính là một nha khoa chuẩn Hàn từ quy trình, công nghệ, đội ngũ chuyên gia cho tới không gian cũng như các dịch vụ tại đây đều mang tới cho khách hàng cảm giác như đang trực tiếp được chăm sóc dịch vụ làm đẹp nha khoa tại xứ kim chi ngay ở Việt Nam.

Nha khoa Blossom tại Việt Nam có không gian cao cấp và hệ thống máy móc hiện đại tiêu chuẩn Hàn Quốc.

Tại Blossom, công nghệ hàng đầu được Viện trưởng Kim Dong Hyun tâm huyết mang tới Việt Nam chính là dịch vụ dán sứ LamiFilm do chính ông thực hiện. Đây là phương pháp dán sứ độc quyền từ Blossom Seoul, Hàn Quốc và cũng là phương pháp tối ưu nhất hiện nay, vượt trội hơn so với dán sứ Veneer hay Laminate thông thường bởi tính cá nhân hóa độ mỏng cho từng ca, giúp không mài răng (hoặc tối thiểu mài).

Công nghệ dán sứ LamiFilm tại nha khoa Blossom có gì khác biệt?

Tại Blossom, Viện trưởng Kim Dong Hyun cùng cộng sự đã xây dựng phòng lab đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam chế tác sứ LamiFilm độc quyền Blossom. Toàn bộ là những chuyên gia có chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm và luôn học hỏi không ngừng theo sự phát triển của công nghệ nha khoa thẩm mỹ.

Bác sĩ Kim Dong Hyun kết hợp cùng nghệ nhân sứ Kwon Dong Woo.

Dán sứ Blossom LamiFilm là kỹ thuật tạo hình dáng răng đẹp chuẩn bằng cách sử dụng một miếng sứ cực mỏng dán lên mặt ngoài của răng mà gần như không cần phải mài răng tự nhiên như các phương pháp dán sứ thông thường khác. Nghệ nhân sứ Kwon Dong Woo sử dụng những nguyên liệu vô cùng đắt đỏ như lá bạch kim quý giá cùng 150 loại bột màu sứ pha trộn để tạo được miếng sứ tinh xảo nhất.

Các khách hàng tìm đến Blossom để sử dụng dịch vụ này thường là do răng ố màu, xỉn vàng, răng to nhỏ không đều, răng mòn mẻ, khấp khểnh... Công nghệ này giúp cải thiện các khuyết điểm của răng nhanh chóng, an toàn, tạo nên một nụ cười hoàn hảo nhưng vẫn mang đậm dấu ấn cá nhân của khách hàng chứ không đại trà như những công nghệ khác.

Những ưu điểm của LamiFilm có thể kể đến như: độ mỏng và màu sắc vô vùng tự nhiên; thời gian điều trị nhanh gọn, chỉ sau 2 lần tới viện; bảo tồn tối đa răng gốc, hạn chế mài; không đau ê buốt, không gây hôi miệng.

Với công nghệ làm đẹp vượt trội và đặc biệt, nha khoa Blossom đang là địa chỉ được nhiều khách hàng lựa chọn và trao niềm tin. Đáp lại sự kỳ vọng của khách hàng, bác sĩ Kim Dong Hyun cũng luôn nỗ lực đem những giá trị tốt nhất của mình tới với mọi người.

Đến nay, ông đã điều trị hơn 2000 ca bằng dán sứ LamiFilm, trong đó có rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng ở cả 2 đất nước như ca sĩ Ailee, diễn viên Han Hye Jin, diễn viên Kim Jun Han, diễn viên Lee Yeon Hee, nghệ sĩ Bình Minh, diễn viên Song Luân, ca sĩ Quân AP,...

