Bắc Ninh: Nguy cơ xảy ra cháy nổ, cụm công nghiệp Mẫn Xá bị đình chỉ hoạt động

(VTC News) -

Video: Khói bụi, rác thải bủa vây "làng ung thư" Mẫn Xá ở Bắc Ninh

Ngày 25/11, Công an huyện Yên Phong cho biết, đơn vị đã ra quyết định đình chỉ hoạt động sản xuất tại Cụm công nghiệp làng nghề Mẫn Xá, xã Văn Môn, Yên Phong, Bắc Ninh do nguy cơ cháy nổ. Cụm công nghiệp này do Công ty Cổ phần tập đoàn Hanaka làm chủ đầu tư.

Theo quyết định, thời hạn đình chỉ từ ngày 3/11, trong đó yêu cầu ông Mẫn Ngọc Anh, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Hanaka, có trách nhiệm thi hành quyết định và thực hiện các yêu cầu về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy.

Cụm làng nghề Mẫn Xá, xã Văn Môn, huyện Yên Phong bị đình chỉ hoạt động vì nguy cơ cháy nổ.

Trước đó, ngày 2/10, UBND huyện Yên Phong (Bắc Ninh) đề nghị UBND tỉnh Bắc Ninh thanh tra Dự án Cụm công nghiệp làng nghề Mẫn Xá, xã Văn Môn do Công ty cổ phần Tập đoàn Hanaka làm chủ đầu tư nhằm xác định giá đất và mục đích triển khai dự án này.

UBND huyện Yên Phong cũng đề nghị Công an tỉnh Bắc Ninh tăng cường lực lượng tuần tra, ngăn chặn, bắt giữ xử lý các phương tiện vận chuyển chất thải trái quy định ra vào xã Văn Môn, huyện Yên Phong.

Trước đó, ngày 23/8/2016, UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định số 478 về việc thành lập Cụm công nghiệp làng nghề Mẫn Xá - Văn Môn, huyện Yên Phong, với tổng diện tích 29,6 ha và 619 lô đất.

Mục đích của việc thành lập cụm công nghiệp là thu hút và di dời các hộ sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ từ các làng nghề vào khu sản xuất tập trung, giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại xã Văn Môn, huyện Yên Phong.

Ngoài vi phạm về PCCC, cụm công nghiệp Mẫn Xá chưa có hệ thống xử lý nước thải.

Tuy nhiên, sau khi đưa vào hoạt động, cụm công nghiệp này xảy ra nhiều bất cập. Theo biên bản làm việc của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh ngày 10/2/2023, tiến độ xây dựng hạ tầng kỹ thuật ở đây chưa hoàn thiện, chỉ đạt khoảng 80%, chưa hoàn thiện việc thi công phòng cháy chữa cháy và hệ thống xử lý nước thải.

Hiện cụm công nghiệp này có 275/619 lô đất được các tổ chức và hộ gia đình thuê để xây dựng cơ sở sản xuất kinh doanh, chiếm khoảng 80% diện tích đất công nghiệp (theo báo cáo của Ban quản lý cụm công nghiệp).

Tuy nhiên, 275 cơ sở này hoạt động trong tình trạng "3 không" (không có giấy phép môi trường, không trạm xử lý nước và không có giấy phép phòng cháy chữa cháy). Thay vì tuân thủ quy định của pháp luật, các cơ sở tiếp tục hoạt động gây ô nhiễm môi trường.