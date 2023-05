Bắc Giang: Một đêm theo chân CSGT Lạng Giang xử lý vi phạm nồng độ cồn

Một đêm theo chân CSGT Lạng Giang xử lý vi phạm nồng độ cồn.

Trong 5 tháng đầu năm 2023, Công an huyện Lạng Giang (Bắc Giang) đã lập biên bản 1.354 trường hợp vi phạm quy định về quan toàn giao thông đường bộ. Trong đó, cơ quan chức năng đã thực hiện tạm giữ 406 phương tiện, xử phạt thu nộp ngân sách Nhà nước hơn 2,7 tỷ đồng và tước giấy phép lái xe (GPLX) của 270 trường hợp.

Đáng chú ý, trong đó có 185 trường hợp (25 ô tô, 158 xe máy, 2 xe máy điện) bị xử phạt do vi phạm nồng độ cồn, xử phạt thu nộp ngân sách Nhà nước 1,36 tỷ đồng.

Thượng tá Nguyễn Địch Hùng - Phó Trưởng công an huyện Lạng Giang cho biết, Công an huyện đã xây dựng các kế hoạch, triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới.

Trong đó, các cấp lãnh đạo của đơn vị đều quán triệt tới từng cán bộ, chiến sỹ kiên quyết xử lý vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông với phương châm “không có ngoại lệ, không có vùng cấm".

Trước đây, số lượng các vụ tai nạn giao thông do sử dụng nồng độ cồn chiếm khoảng 30 – 40% tổng số vụ tai nạn giao thông trên địa bàn huyện Lạng Giang. Tuy nhiên, theo số liệu thống kê từ đầu năm 2023 đến nay, tổng số vụ tai nạn xảy ra trên địa bàn Lạng Giang đã giảm khoảng 15 – 20%.