Bắc Bộ, Trung Bộ hứng chịu thêm bao nhiêu đợt nắng nóng gay gắt trong năm 2022?

(VTC News) -

TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia cho biết, trong tháng 7/2022 có thể xuất hiện giá trị cực đoan liên quan đến nhiệt độ ở khu vực các tỉnh Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ. Ông Lâm cho biết xác suất 70-80% xuất hiện nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày trên 37 độ C.

Nắng nóng ở Bắc Bộ và Trung Bộ có thể không gay gắt, không kéo dài như năm 2021. Không khí lạnh khả năng hoạt động sớm trong tháng 10, tháng 11/2022 và nền nhiệt các tháng đầu mùa đông ở các tỉnh miền Bắc có thể thấp hơn với trung bình nhiều năm (TBNN) cùng thời kỳ.

Miền Bắc đề phòng tiếp tục xảy ra nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất trên 37 độ C trong tháng 7. (Ảnh minh hoạ)

Cụ thể, nhiệt độ trung bình tháng 7/2022 ở Bắc Bộ mức xấp xỉ TBNN, tháng 8-9/2022 cao hơn TBNN khoảng 0,5 độ C; từ tháng 10-12/2022 phổ biến ở mức thấp hơn TBNN khoảng 0,5 độ C.

Trung Bộ nhiệt độ trung bình tháng 7/2022 ở mức xấp xỉ TBNN, tháng 8-9/2022 ở mức cao hơn TBNN khoảng 0,5 độ C; từ tháng 10-12/2022 phổ biến ở mức thấp hơn TBNN khoảng 0,5 độ C. Trong tháng 7 và tháng 8/2022 có thể tiếp tục xảy ra nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất trên 37 độ C với xác suất 75-85%.

Tây Nguyên và Nam Bộ từ tháng 7-9/2022 nhiệt độ phổ biến cao hơn TBNN khoảng 0,5 độ C, tháng 10-12/2022 nhiệt độ phổ biến xấp xỉ TBNN.

"Từ nay đến hết năm 2022, dự báo trên Biển Đông có khoảng 10-12 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, khả năng có từ 4 - 6 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Đề phòng xảy ra bão có hướng di chuyển phức tạp, dồn dập trong các tháng cuối năm 2022.

Trong các tháng mùa mưa (từ tháng 7-9/2022), lượng mưa tại Bắc Bộ ở mức xấp xỉ đến cao hơn TBNN. Trái lại, tại Tây Nguyên và Nam Bộ từ tháng 7-9/2022, lượng mưa xu hướng thiếu hụt so với TBNN. Từ khoảng tháng 10-11/2022, ven biển Trung Bộ và Tây Nguyên dự báo lượng mưa cao hơn trung bình nhiều năm, cảnh báo nguy cơ cao xảy ra mưa lớn dồn dập.

Ngoài ra, cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, mưa đá trên phạm vi toàn quốc", ông Hoàng Phúc Lâm nói.

Bên cạnh đó, Trung tâm KTTV quốc gia cho biết, hôm qua (19/6), nhiều khu vực trên cả nước nhiệt độ đo được trên 39 độ C. Trong đó, nhiệt độ thực đo tại Hà Nội ở mức cao nhất cả nước, vượt "chảo lửa" miền Trung với nhiệt độ tại trạm Láng là 39,6 độ C, trạm đo Sơn Tây 39,5 độ C, trạm đo Hà Đông 39,2 độ C.

Hôm nay (20/6), Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C. 17h, nhiệt độ vẫn còn ở mức 35 độ C. Đến tối, nhiệt độ giảm nhưng vẫn duy trì trên 30 độ C.

Nắng nóng ở Bắc Bộ khả năng kéo dài đến khoảng ngày 21/6. Từ đêm 21-23/6, Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, vùng núi mưa vừa, có nơi mưa to.

Trung Bộ nắng nóng và nắng nóng gay gắt có thể kéo dài đến khoảng 22-23/6, sau nắng nóng xu hướng dịu dần.

"Nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao", Trung tâm KTTV quốc gia nhận định.