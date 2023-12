Bà Lê Hoàng Diệp Thảo đồng hành cùng sự kiện quảng bá giải đấu Super Bowl

(VTC News) -

Chia sẻ tại sự kiện, bà Diệp Thảo cho biết King Coffee có hệ thống bán hàng rộng khắp nước Mỹ trong 8 năm qua và vào hệ thống bán sỉ lớn nhất nước Mỹ Costco. Sự kiện Super Bowl được tổ chức rất lớn ở Mỹ và sự đồng hành sẽ đem lại sự thành công rực rỡ cho chương trình.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam phối hợp cùng Tập đoàn Rocket Buffalo tổ chức sự kiện đình đám này. Vegas LVIII Pregame Warm Up Event & Tết Celebration được xem là “National Holiday” của người dân xứ sở cờ hoa nằm trong khuôn khổ các sự kiện của Hiệp hội Bóng bầu dục Mỹ (NFL) nhằm quảng bá, làm nóng cho Super Bowl - Chung kết Bóng bầu dục Mỹ.

Năm nay, Super Bowl được tổ chức tại TP Las Vegas và là năm thứ 58 của Giải đấu này. Lần đầu tiên trong lịch sử Giải đấu, Đất nước - Con Người - Văn hóa - Thời trang và Âm nhạc Việt Nam có cơ hội xuất hiện xuyên suốt trong Vegas LVIII Pregame Warm Up Event & Tết Celebration khi diễn ra cùng thời điểm Tết Nguyên đán của người Việt.

Đến dự buổi họp báo có ông Vương Duy Biên - Nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin và Du lịch Việt Nam; ông Phùng Công Dũng - Bí thư chi bộ, Nguyên Chủ nhiêm Ủy ban Về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM; ông Lê Văn Thu - Chủ tịch Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM… cùng đông đảo khách mời, văn nghệ sĩ, báo chí và các đơn vị lữ hành tại TP.HCM.

Bóng bầu dục được xem là bộ môn thể thao số 1 của Mỹ, cũng là một nét văn hóa đặc trưng của người dân Mỹ. Super Bowl - Giải Bóng bầu dục được diễn ra hàng năm từ 1967 với quy mô rất lớn cùng các sự kiện bên lề được tổ chức hoành tráng tại thành phố đăng cai. Đây là sự kiện được theo dõi nhiều nhất trên sóng truyền hình tại Mỹ trong nhiều năm.

Rất nhiều ca sĩ quốc tế nổi tiếng từng biểu diễn trước và giữa trận đấu Chung kết Super Bowl như Michael Jackson, Madonna, Prince, The Rolling Stones, The Who, Whitney Houston, Katy Perry, Lady Gaga...