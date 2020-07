Ảnh: Những lô đất vàng tại TP.HCM khiến loạt lãnh đạo cấp cao vướng vòng lao lý

Căn cứ ý kiến phê duyệt, chỉ đạo của bị can Vũ Huy Hoàng, bị can Hồ Thị Kim Thoa (cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương), ông Phan Đăng Tuất (Chủ tịch Hội đồng quản trị) đã đề nghị UBND TP.HCM chấp thuận cho Công ty Sabeco Pearl được làm chủ đầu tư dự án. Tiếp đó, các sở, ngành thuộc UBND TP.HCM đã tham mưu cho bị can Nguyễn Hữu Tín (cựu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM) ký ban hành quyết định cho Công ty Sabeco Pearl thuê đất trái các quy định pháp luật.