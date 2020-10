Ảnh: Mưa trắng trời, nước lũ ở các huyện miền núi Quảng Trị lên nhanh

Video: Mưa trắng trời, nhiều tuyến đường vùng núi Quảng Trị bị chia cắt

Ngày 7/10, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị cho biết, trong 6 giờ qua, khu vực tỉnh này có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa trong 6 giờ qua (từ 07h- 13h/07/10) tại Mỹ Chánh: 100mm; A Bung: 117mm; Tà Rụt: 128mm; A Vao; 130mm, Hướng Linh: 135mm; Hướng Hiệp 137mm.

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị cảnh báo, trong 3-6 giờ tới khu vực tỉnh Quảng Trị tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, đặc biệt là các huyện: Hướng Hóa, Đăkrông, Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ, Hải Lăng. Ngập úng cục bộ vùng thấp trũng, ven sông suối, thành phố Đông Hà, thị xã Quảng Trị

Các huyện miền núi ở tỉnh Quảng Trị vẫn đang có mưa to đến rất to và nước lũ tại các khu vực sông, khe suối đang lên nhanh.

Hiện lực lượng bộ đội biên phòng cũng đang triển khai các phương án di dời người dân khỏi các khu vực ven sông suối, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở để đến các nơi an toàn.

Nhiều thuỷ điện Thừa Thiên - Huế điều tiết xả nước

Sáng 7/10, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rìa bắc của dải hội tụ nhiệt đới đi qua Trung Bộ nối với vùng áp thấp trên biển Đông, sau kết hợp với trường gió Đông nên địa bàn tỉnh đã mưa to trên diện rộng, có nơi rất mưa to.

Lượng mưa phổ biến trong 24h qua từ 7h ngày 6 đến 7h ngày 7/10 từ 100 đến 200mm, có nơi lớn hơn như Bạch Mã 259mm.

Mưa lớn khiến mực nước trên các sông Hương, sông Bồ đều xấp xỉ mức báo động 1 và dự kiến sẽ dâng cao khi mưa lớn vẫn tiếp tục. Các hồ thủy điện ở thượng nguồn đang đồng loạt điều tiết xả nước về hạ du theo yêu cầu của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Trong đó, lưu lượng nước đến hồ thủy điện Hương Điền lúc 10h sáng ngày 7/10 là 2.588 m3/s, về hạ du là 172 m3/s; hồ thủy điện Bình Điền đến hồ 1.573 m3/s và đi về hạ du là 30 m3/s; Hồ thủy điện A Lưới đến hồ là 863 m3/s, đi về hạ du là 42,9+1,42 m3/s; Tả Trạch đến hồ 453 m3/s, đi về hạ du là 81+46 m3/s.

Ông Đặng Văn Hòa, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, dự báo trong 12h tới, trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa to đến rất to, cảnh báo mưa lũ diễn biến rất phức tạp và kéo dài; nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất ở vùng núi, các công trình đang thi công ở các huyện, thị xã như A Lưới, Nam Đông, vùng núi của Phong Điền, Phú Lộc, Hương Thủy, Hương Trà. Nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp, vùng ven sông, khu đô thị ở TP Huế và các địa phương thị xã Hương Thủy, Hương Trà, huyện Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc.