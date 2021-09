Ảnh: Gia đình 4 thế hệ may cờ Tổ quốc

Vợ chồng anh Nguyễn Văn Phục và chị Đào Thị Duyên được biết đến như một trong những cơ sở may cờ Tổ quốc nổi tiếng Thủ đô. Anh Phục cho biết bản thân cảm thấy rất tự hào khi đi đến nơi đâu trên khắp cả nước vẫn có hình ảnh lá cờ Tổ quốc do chính gia đình anh và những người dân làng Từ Vân may.