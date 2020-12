Ảnh: Độc đáo lễ hội cúng thủy tổ Bàn Vương của người Dao

Các chị em trong trang phục người Dao Thanh Y huyện Ba Chẽ tỉnh Quảng Ninh. “Hàng năm người Dao chúng tôi đều cúng lễ Bàn Vương, cầu mong mọi sự bình an cho 12 dòng họ người Dao và toàn thể người dân trên trái đất đều bình an, bệnh tật đều được trừ khử. Hôm nay, chúng tôi thấy rất vui, rất có ý nghĩa cần phải phát huy có những sáng kiến, phối kết hợp với các ban ngành của Đảng, nhà nước, lực lượng quân đội, công an cùng nhau bảo vệ tổ quốc, bảo vệ bản sắc dân tộc”, ông Triệu Quý Trình, thôn Nam Kim, xã Đồn Đạc, nói.