Anh Đào 'Lối về miền hoa': Chọn đàn ông để yêu, tôi đỡ khắt khe hơn Thanh

(VTC News) -

Anh Đào sinh năm 1996, tốt nghiệp ĐH Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, cùng khoá với những diễn viên trẻ đang được chú ý như Lương Thanh, Việt Hoa, Minh Thu, Quang Trọng. Hiện cô hoạt động tại sân khấu tư nhân Lệ Ngọc.

Trước khi vào vai Thanh - nữ chính mạnh mẽ, thẳng thắn trong bộ phim Lối về miền hoa, Anh Đào từng đóng vai phụ trong các phim Hướng dương ngược nắng, Trở về giữa yêu thương, Lửa ấm.

Mất ngủ trước ngày phim lên sóng

- Lần đầu đóng vai chính, điều gì khiến chị áp lực nhất?

Lối về miền hoa là bộ phim đầu tiên tôi được đóng vai chính trong khi có rất nhiều điều tôi chưa biết, chưa giỏi. Tôi tự thấy về kinh nghiệm diễn cũng như sự nắm bắt kịch bản của mình còn khá non nớt. Ngoài ra, phục trang cũng là yếu tố khiến tôi cảm thấy áp lực. Chính vì vậy, tâm lý của tôi cũng bị ảnh hưởng khá nhiều.

Tạo hình của nữ chính phim "Lối về miền hoa".

- "Lối về miền hoa" được phát nối sóng bộ phim quá "hot" là “Thương ngày nắng về”, diễn viên lại toàn gương mặt mới, những ngày đầu phim lên sóng, chị có lo lắng về hiệu ứng của bộ phim?

Tôi lo nhiều lắm, vì tôi tự thấy mình còn nhiều thiết sót, sợ sẽ ảnh hưởng đến bộ phim cũng như mang đến những trải nghiệm không tốt cho khán giả. Áp lực của việc nối sóng phim Thương ngày nắng về không chỉ là của tôi mà còn của cả đoàn phim. Đêm trước ngày lên sóng tập phim đầu tiên, tôi không thể nào ngủ được vì quá lo lắng, dù biết lúc đó lo cũng không giải quyết được gì.

- Với những bộ phim mà khán giả đang chăm chú theo dõi, diễn viên rất dễ phải đối mặt với sự khen chê của khán giả, thậm chí là những bình phẩm nặng nề. Chị đối diện với các bình luận tiêu cực thế nào?

Tôi luôn giữ thiện chí đón nhận mọi bình luận của khán giả. Bởi điều đó chứng tỏ họ đã dành thời gian xem phim cũng như phần nào chú ý đến vai diễn của mình. Với những lời khen ngợi, tôi rất vui nhưng sẽ giữ riêng một góc cho mình và chú ý nhiều hơn tới những ý kiến chê trách. Khi đối diện với những bình luận tiêu cực ấy, lúc đầu tôi cũng có chút buồn nhưng không suy nghĩ quá nhiều. Tôi không sợ phải đối diện với các ý kiến không mấy tích cực của khán giả, tôi coi điều đó sẽ giúp mình trưởng thành hơn, những kinh nghiệm cũng từ đấy mà có. Sau những lời góp ý, tôi sẽ ghi nhận và trở về xem lại đoạn phim mà mình làm chưa tốt, lấy đó làm bài học để tiến bộ hơn về sau.

- Vào vai chị gái của Mạnh Quân, bạn của Trọng Lân trong khi chị thua tuổi họ khá nhiều. Thời gian đầu, chị làm thế nào để diễn ăn khớp với họ?

Những ngày đầu tiên tôi rất ngại, khi tự nhiên phải xưng hô "chị em" với anh Mạnh Quân, người hơn tôi 8 tuổi. Hơn nữa, tôi rất hay xem phim của anh đóng. Tôi có nói trêu với đạo diễn Vũ Minh Trí rằng: "Ngày xưa em thần tượng anh Quân lắm, bây giờ lại vào vai chị gái đá đít, véo tai anh Quân suốt như thế” (cười). Trước hôm đi quay, tôi cũng trao đổi thẳng thắn với anh Quân và rất may nhờ sự thoải mái mà anh em chúng tôi diễn không bị áp lực về điều đó.

Với anh Trọng Lân, tôi đã xem anh đóng phim nhiều nhưng đây là lần đầu tiên được hợp tác với anh. Rất may mắn là hai anh em diễn với nhau khá ăn ý. Lại có sự hỗ trợ của đạo diễn nên chúng tôi nhanh chóng nắm bắt được tinh thần và tung hứng nhịp nhàng với nhau. Cũng xin chia sẻ thêm rằng quay phim cùng anh Lân rất vui.

Nhiều khán giả nhận xét Anh Đào và Trọng Lân rất đẹp đôi.

- Nhiều khán giả "đẩy thuyền" cho chị và Trọng Lân, chị có kỳ vọng mình và đàn anh sẽ tạo nên một cặp đôi đẹp mới của màn ảnh Việt?

Mới đây có người hỏi rằng có phải hai chúng tôi đang yêu nhau, tôi chỉ biết cười. Việc có trở thành một cặp đôi đẹp tiếp theo của màn ảnh Việt hay không, tôi nghĩ điều này do khán giả quyết định. Bởi phim đã đóng máy, dù chúng tôi có muốn làm thêm cũng không làm được nữa. Hy vọng từ giờ đến kết phim, khán giả vẫn yêu thương bộ phim cũng như diễn viên chúng tôi. Nếu khán giả nhận được niềm vui khi "đẩy thuyền" cho các cặp diễn viên, đó cũng là niềm vui của chúng tôi.

"Ôi sao mình lại diễn thế này!"

- Một số khán giả nhận xét rằng phong cách thời trang của Thanh trong phim khá đơn điệu, chị thấy sao?

Thực ra việc này hơi bị động cho tôi, cũng giống như việc chuẩn bị phục trang cho các diễn viên khác, bởi bộ phim được khởi quay vào thời điểm dịch COVID-19 đang trong diễn biến căng thẳng nhất. Mọi người phải giãn cách xã hội, hàng quán không được hoạt động, mỗi khi ra ngoài phải có giấy đi đường nên tôi không thể đi mua những bộ trang phục mà mình mong muốn. Hơn nữa, thời điểm nhận kịch bản, tôi cũng bị gầy đi vài cân nên khá đau đầu khi sắm phục trang. Do vậy, tôi chọn cho Thanh phong cách thời trang khá đơn giản, nhưng theo tôi đây là lựa chọn an toàn. Khán giả nhận xét cũng đúng vì chính tôi cũng thấy vậy. Tuy nhiên trong trường hợp ấy, tôi không thể làm nhiều hơn so với dự tính, rất mong được khán giả thông cảm.

Ngoài đời, Anh Đào có phong cách thời trang khá đa dạng.

- Nhìn lại nửa chặng đường phim đã đi qua, chị có hài lòng về cách diễn của mình?

Thanh luôn giữ quan điểm yêu ai sẽ cưới luôn bởi cô nghĩ mình không còn nhiều thời gian cho việc yêu đương hò hẹn; còn tôi là người khá thoải mái trong chuyện tình cảm, hôn nhân, thành ra tôi không vội vàng.

Thú thực tôi chưa hài lòng đâu, nhiều phân cảnh khi xem lại tôi vẫn còn thốt lên: "Ôi sao mình lại diễn thế này?". Xem lại phim cũng là một cách để nhìn lại cách xử lý của mình cho mỗi phân đoạn. Tôi thấy mình chỉ làm tròn vai chứ chưa được coi là hay. Nếu được cho cơ hội làm lại, chắc chắn tôi sẽ làm tốt hơn rất nhiều.

- Trong phim, Thanh luôn đề cao người đàn ông có sự nghiệp vững vàng. Ngoài đời, quan điểm về người đàn ông lý tưởng của chị thế nào?

Ngoài đời tôi đỡ khắt khe và sống đơn giản hơn so với Thanh. Tôi nghĩ kinh tế cũng quan trọng nhưng không bằng đạo đức con người. Theo tôi, người đàn ông phải có bản lĩnh, ý chí vươn lên, còn mọi thứ đều có thể cố gắng.

Trong phim, Thanh là cô gái thẳng tính. Mặc dù cũng dần có cảm tình với Lợi nhưng mỗi khi cô ấy muốn tìm hiểu thì lại có yếu tố khách quan tác động. Ngoài ra, Thanh luôn giữ quan điểm yêu ai sẽ cưới luôn bởi cô nghĩ mình không còn nhiều thời gian cho việc yêu đương hò hẹn. Khác với Thanh, tôi là người khá thoải mái trong chuyện tình cảm, hôn nhân, thành ra tôi không vội vàng.

- Những người bạn cùng lớp đại học của chị như Việt Hoa, Minh Thu đều đã có những vai diễn ít nhiều được khán giả nhớ đến. Có vẻ cơ hội đến với chị khá muộn, chị có chạnh lòng?

Tôi thấy nghề này hay lắm, mỗi người sẽ có một thời điểm được toả sáng, đâu phải cứ được biết đến muộn là không làm nghề được. Với tôi, việc chơi cùng những người bạn có ý chí, có sự nghiệp thành công sẽ giúp mình có thêm quyết tâm để phấn đấu hơn trong tương lai. Tôi nghĩ đấy là năng lượng tích cực nên có, và chắc chắn sẽ không chạnh lòng. Tính tôi không hay so bì với mọi người, ngược lại tôi thấy vui khi nhìn các bạn có được thành tựu. Chỉ đơn giản rằng nếu cơ hội chưa đến với mình thì một là khả năng của mình chưa tốt, hai là may mắn của mình chưa đủ. Tôi tâm niệm cứ cố gắng hết mình, cái gì đến rồi nó sẽ đến.

Anh Đào cùng Minh Thu (vai Hải "Phố trong làng") tổ chức sinh nhật cho Việt Hoa vào cuối tháng 2.

- Tương lai chị muốn thử sức với kiểu vai nào?

Không riêng gì tôi mà việc thay đổi vai diễn, hình tượng với khán giả là điều mà mỗi diễn viên đều mong muốn. Tôi quan niệm mỗi vai diễn là một cuộc đời, một câu chuyện khác nhau, nhiệm vụ của mình là làm sao khi nhận vai phải lột tả hết những gì mà nhân vật yêu cầu. Tôi vẫn đang trên con đường tìm kiếm cơ hội nên sẽ không chú trọng quá vào việc phải cần vai này, vai kia mà sẵn sàng đón nhận mọi cơ hội đến với mình.