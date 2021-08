Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết, công an thành phố đã vận động các nhà cung ứng để mua hàng giá gốc, cung ứng với giá gốc cho người dân, các chợ hoạt động phi lợi nhuận. Cạnh đó, trong bảng giá hàng hóa thiết yếu được gửi xuống tận tổ dân phố đã có sự hỗ trợ giá của Công an thành phố nên vì thế rẻ hơn thị trường lúc bình thường.