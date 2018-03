Ảnh: Cận cảnh các vỏ hộp sản phẩm tiêu dùng ở Triều Tiên

(VTC News) - Không chỉ có hình ảnh tuyên truyền, những hình ảnh thiết kế trên bao bì sản phẩm, bưu phẩm cũng cho thấy màu sắc đặc biệt trong cuộc sống hàng ngày tại Triều Tiên.

Các thiết kế từ vỏ bao bì sản phẩm đến bưu thiếp, áp phích, đồ chơi… được tập hợp trong cuốn sách “Made in North Korea: Graphics From Everyday Life in the DPRK” của tác giả Nicholas Bonner – người dành 25 năm sưu tầm, với hàng trăm chuyến đi để có một bộ sưu tập đa dạng.

Nếu không phải quà tặng, người Triều Tiên khá thẳng thắn trong thiết kế. Vỏ hộp mực vẽ mực, vỏ gói thịt lợn vẽ lợn.

Hộp kẹo thể hiện hình ảnh non nước và đoàn tàu Cờ Đỏ của Triều Tiên. Những hình ảnh gắn với sông núi được cho là nhằm thể hiện sức mạnh quốc gia.

Hộp kẹo với thiết kế khá cũ từ những năm 1990.

Vỏ bao thuốc lá với thiết kế ánh vàng để thu hút sự chú ý.

Thẻ chào mừng đến khách sạn.

Bưu thiếp năm 1977 thể hiện hình ảnh biểu diễn xiếc.

Tem kỉ niệm ngày sinh của Hoàng tử Anh William, dành cho người nước ngoài sưu tầm.

Hộp một loại kẹo có cồn.

Bao thuốc lá thể hiện hình ảnh các tòa nhà ở Bình Nhưỡng.

