Bên trong tàu có chữ Trung Quốc vừa trôi dạt vào bờ biển Quảng Trị

Trước đó, khoảng 12h45 ngày 9/12 con tàu kể trên trôi vào vùng biển thôn 7 (xã Triệu Vân), cách bờ biển 50m. Tuy nhiên, việc tiếp cận tàu gặp khó khăn do vùng biển này có gió to, sóng lớn và kích thước con tàu khá to nên việc neo đậu khó khăn.