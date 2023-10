An toàn phòng cháy chữa cháy: Ưu tiên hàng đầu khi chọn mua nhà

(VTC News) -

Tiêu chí an toàn được đề cao

Người mua nhà từ trước đến nay thường ưu tiên nhà ở có pháp lý rõ ràng, đảm bảo giấy tờ hợp pháp và không có tranh chấp. Ngoài ra, dự án phải có vị trí nằm gần các trục giao thông quan trọng phục vụ cho nhu cầu di chuyển, làm việc, gần các tiện ích đáp ứng nhu cầu cơ bản như siêu thị, trường học, công viên…

Việc lựa chọn nhà ở tại các thành phố lớn cần xem xét kĩ lưỡng nhiều yếu tố.

Bên cạnh những tiêu chí trên, thời gian gần đây, sau những vụ hỏa hoạn liên tiếp xảy ra, vấn đề an ninh, an toàn PCCC được người dân quan tâm không kém.

Thực tế, theo ghi nhận, không phải dự án nào cũng có hệ thống PCCC đạt chuẩn và được người dân tin tưởng. Bởi thế, để đảm bảo an toàn, rất nhiều người có xu hướng chọn những chủ đầu tư uy tín như Vinhomes.

Là một trong những “ông lớn” của thị trường BĐS với hàng loạt đô thị được quy hoạch bài bản trên khắp cả nước, Vinhomes được đánh giá luôn đảm bảo an toàn, an ninh cho cư dân với hệ thống PCCC tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn về PCCC hiện hành và được cơ quan chức năng có thẩm quyền thẩm duyệt, nghiệm thu theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, đội ngũ nhân sự tại chỗ được đào tạo bài bản cũng là yếu tố mang tới an tâm cho cư dân tại các khu đô thị Vinhomes.

Các khu đô thị của Vinhomes đều đặt yếu tố an toàn của cư dân lên trên hết.

Lựa chọn sống an toàn tại những khu đô thị hiện đại

Với hệ thống phòng cháy, mỗi tòa nhà trong các khu đô thị của Vinhomes đều được thiết kế lắp đặt hệ thống báo cháy tự động với mạng lưới là các đầu báo cháy được bố trí tại các khu vực.

Khi có cháy xảy ra, các đầu báo cháy này ngay lập tức sẽ nhận diện và gửi tín hiệu báo cháy về phòng trực trung tâm hoạt động 24/24 của tòa nhà để điều khiển hệ thống PCCC và cung cấp thông tin chính xác cho đội PCCC & cứu nạn cứu hộ của tòa nhà tiếp cận xử lý.

Đối với hệ thống chữa cháy và ngăn chặn cháy lan, các tòa nhà của Vinhomes được thiết kế nhiều thiết bị đan xen lẫn nhau như hệ thống chữa cháy tự động bằng nước Sprinkler, hệ thống chữa cháy vách tường, hệ thống chữa cháy bằng khí, hệ thống màng ngăn cháy Drencher, rèm ngăn cháy, trụ chữa cháy…

Nhờ hệ thống PCCC đa lớp, hiện đại trên cùng sự túc trực sát sao của lực lượng an ninh, thời gian qua, nhiều vụ việc tiềm ẩn nguy cơ hỏa hoạn đã nhanh chóng được phát hiện, xử lý, ngăn chặn kịp thời. Không ít vụ việc phát sinh từ ý thức chủ quan của người dân như thắp hương, đốt nến, hóa vàng gần nguồn gây cháy ngay trong căn hộ hay đơn giản chỉ là nấu ăn quên tắt bếp…

Ngoài ra, để đảm bảo an toàn, các tòa nhà của Vinhomes còn được đầu tư các hệ thống an toàn khác như thang bộ thoát hiểm, hệ thống tăng áp, hệ thống hút khói, hệ thống chỉ dẫn thoát nạn exit và chiếu sáng sự cố... giúp cư dân dễ dàng thoát hiểm an toàn trong trong trường hợp có sự cố.

Các hệ thống PCCC đa tầng, kết hợp bên trong và bên ngoài tòa nhà giúp sớm dập tắt các vụ hỏa hoạn.

Bên cạnh việc thường xuyên kiểm tra và bảo trì bảo dưỡng định kỳ, chủ đầu tư cũng chú trọng công tác đào tạo, huấn luyện, diễn tập các tình huống, phương án chữa cháy nội bộ và phối hợp với cơ quan chức năng. Việc này được duy trì định kỳ hàng năm để nâng cao nghiệp vụ và kịp thời ứng phó với mọi tình huống.

An ninh, an toàn đặc biệt là công tác PCCC được đảm bảo là một trong những yếu tố khiến Vinhomes duy trì vị thế hàng đầu thị trường BĐS Việt Nam. Nhờ đó, những năm qua, các khu đô thị mang thương hiệu Vinhomes trên khắp cả nước luôn được khách hàng tin tưởng lựa chọn làm nơi an cư, gây dựng tổ ấm.