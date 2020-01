Hiện trường vụ nổ súng làm 4 người chết chiều 29/11.

Sáng 30/1, Công an huyện Củ Chi, TP.HCM phối hợp với Công an TP.HCM, Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an điều tra, truy xét kẻ nổ súng làm 1 người thiệt mạng trên địa bàn huyện .

Theo đó, khuya 29/1, một người đi trên cầu Bến Nẩy thuộc xã Phú Hòa Đông phát hiện nam thanh niên nằm bất động. Kiểm tra thấy nạn nhân đã chết, người này báo công an.

Nạn nhân được xác định anh V.C.T. (40 tuổi, ngụ quận Thủ Đức, TP.HCM). Anh T. thiệt mạng do trúng đạn, tài sản không còn. Tại hiện trường, công an thu được một số vỏ đạn.

Đây là vụ nổ súng bắn chết người thứ hai trong ngày 29/1 (mùng 5 Tết) tại Chủ Chi.