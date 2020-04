Tạm giữ 3 kẻ côn đồ ở Hòa Bình đập phá ô tô, đánh người trước mặt công an

(VTC News) - Đường dây môi giới mại dâm có giá 25 triệu đồng/lượt kèm sử dụng ma túy vừa bị công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) triệt phá.

(VTC News) - Cơ quan công an đang truy tìm người đàn ông nghi nổ súng, cướp ngân hàng tại khu vực gần ngã tư thị trấn Sóc Sơn, Hà Nội.

(VTC News) - Do tranh chấp đất đai, nhóm người do ông Trường từng nhiều lần cản trở việc xây dựng, thậm chí đập phá ô tô, đánh chủ đất trước mặt cơ quan công an.