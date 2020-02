Tài xế Mercedes tông chết người: Công an thực nghiệm hiện trường

Ngày 4/2, Công an quận Phú Nhuận, TP.HCM cho biết đơn vị vừa phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân quận Phú Nhuận và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an Thành phố tổ chức thực nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông sáng 30/1 (mùng 6 Tết) trên đường Hồng Hà khiến 1 người chết, 1 người bị thương.

Công an quận Phú Nhuận thực nghiệm hiện trường vụ tai nạn.

Chiếc xe của nạn nhân bị vò nát.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 5h30 ngày 30/1, Nguyễn Trần Hồng Phong (sinh năm 1988, ngụ quận Gò Vấp) điều khiển xe Merceder biển kiểm soát 51G 902.57 chở 4 người trên đường Hoàng Hà. Đến trước số 123 đường Hồng Hà, phường 9, quận Phú Nhuận, xe của Phong va chạm với xe gắn máy biển kiểm soát 62P1-401.23 do ông Lê Mạnh Thường (sinh năm 1956, ngụ quận Phú Nhuận, hành nghề xe ôm công nghệ) điều khiển chở chị Nguyễn Thị Bích Hường (sinh năm 1990, ngụ Phú Nhuận, tiếp viên hàng không) đang lưu thông theo chiều ngược lại.

Vụ va chạm khiến ông Thường tử vong tại chỗ, chị Hường bị chấn thương nặng. Sau khi gây tai nạn, Phong cùng những người trên xe nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Công an quận Phú Nhuận tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra và truy xét Phong. Hai ngày sau vụ tai nạn, Phong đến Công an quận Phú Nhuận làm việc. Quá trình điều tra cho thấy, thời điểm gây tai nạn, Phong say rượu, có sử dụng ma túy. Về chiếc xe, Phong cho biết đã sử dụng giấy tờ giả để mướn đi chơi. Phong không có giấy phép lái xe. Thời điểm gây tai nạn, Phong điều khiển xe với tốc độ 95km/h.

