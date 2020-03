Sư thầy và nữ phật tử chết trong chùa: Trục vớt tang vật từ cống thoát nước

Các tang vật mà công an thu được.

Sáng 27/3, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an tỉnh Bình Thuận, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an tìm được hàng loạt tang vật liên quan đến vụ án mạng tại chùa Quảng Ân (thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận).

Tại cống thoát nước ở Đồng Nai, lực lượng chức năng trục vớt 3 điện thoại di động, một dây tràng hạt, 2 chùm chìa khóa của chùa Quảng Ân. Nghi phạm Nguyễn Thanh Tâm (SN 1989, ngụ huyện Hàm Tân) vứt số tang vật này xuống cống để phi tang trên đường chạy lên TP.HCM lẩn trốn.

Công an lấy lời khai của Nguyễn Thanh Tâm.

Tâm đang bị Công an tỉnh Bình Thuận tạm giữ để điều tra hành vi Giết người”. Án mạng xảy ra chiều 23/3 tại chùa Quảng Ân. Thượng tọa Thích Nguyên Lộc (59 tuổi) và cô Nguyễn Thị Bảo Yến (19 tuổi, người làm công quả tại chùa) bị giết hại. Bà Nguyễn Thị Phượng (mẹ cô Yến, nấu ăn tại chùa) bị thương nặng.

Đêm 23/3, Công an tỉnh Bình Thuận đến hiện trường, trưng cầu giám định tử thi để điều tra. Ngày 24/3, Bộ Công an chỉ đạo lực lượng của Cục Cảnh sát hình sự đến hiện trường phối hợp với công an địa phương phá án và bắt giữ Tâm tại TP.HCM.