Lạng Sơn bắt thêm 2 nghi phạm trong đường dây buôn gần nửa tấn ma túy

Trước đó, qua thời gian dài trinh sát, Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma túy (PC04) Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện Vy Văn Hén (30 tuổi, trú xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) thường xuyên liên lạc với một số kẻ bên kia biên giới để mua bán ma tuý.

Qua nhiều ngày đeo bám, trinh sát xác định Hén hoạt động trong một đường dây mua bán ma túy lớn.

Vi Văn Hén bị bắt khi đang vận chuyển 246kg ma túy trên xe ô tô BKS 12A-022.97.

Tháng 1/2020, Hén nhận lời từ một người ở bên kia biên giới dùng xe ô tô riêng chở người và ma tuý từ khu vực biên giới về TP Lạng Sơn và ngược lại. Nhưng sau đó, người ở bên kia biên giới chỉ đạo Hén chở ma tuý từ TP Lạng Sơn đến đường biên thuộc xã Thanh Lòa, huyện Cao Lộc với giá 500 nghìn đồng/kg ma túy.

Lập tức Công an tỉnh Lạng Sơn thiết lập chuyên án 206M, triệt phá đường dây ma túy trên.

Ngày 13/3, Vy Văn Hén đang cầm lái ô tô mang BKS 12A-02.297 chở 246kg ma tuý di chuyển đến xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn phối hợp với Ban chuyên án bắt giữ.

Lực lượng chức năng kiểm đếm số ma túy khủng trong chuyên án 206M.

Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện và bắt giữ thêm Lộc Văn Cát (32 tuổi, trú tại xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc) và Hoàng Văn Chinh (26 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) cùng tham gia đường dây.

Với tài liệu thu thập được, cơ quan chức năng xác định, ngoài số ma tuý bị bắt giữ, hiện vẫn còn một lượng lớn ma tuý chưa bị bắt trong nội địa Việt Nam.

Mở rộng vụ án, trong 2 ngày 19 và 20/3, Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đồng loạt bắt giữ, khám xét nơi ở của 3 nghi phạm: Phạm Văn An (31 tuổi, trú tại xã Đồng Sơn, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định), Phạm Văn Đạo (35 tuổi, trú tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) và Trần Mạnh Dũng (41 tuổi, trú tại phường Khương Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội).

Qua khám xét, cơ quan công an tiếp tục thu giữ tại chỗ ở và nhà xưởng ở xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội thêm 200kg ma túy tổng hợp. Như vậy tổng số ma tuý bị thu giữ lên tới 446 kg.

Tiếp tục mở rộng chuyên án, ngày 23/3, cơ quan công an bắt giữ thêm 2 đối tượng liên quan đến đường dây là: Trần Hữu Huy (23 tuổi) và Nguyễn Văn Linh (27 tuổi) cùng trú tại xã Trường Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Như vậy đến chiều 23/3, cơ quan công an bắt giữ 8 kẻ liên quan.

Trần Hữu Huy và Nguyễn Văn Linh (phải) bị bắt giữ ngày 23/3.

"Hiện nay chuyên án vẫn tiếp tục được mở rộng với quy mô liên quan đến cả các đối tượng trong và ngoài nước. Đây cũng là chuyên án ma tuý lớn nhất bị triệt phá tại Lạng Sơn. Việc phá thành công chuyên án 206M một lần nữa khẳng định tinh thần quyết tâm cao độ của lực lượng chức năng với tội phạm ma túy", lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn thông tin.

Trước đó, ngày 23/3, UBND tỉnh Lạng Sơn đã động viên, trao thưởng đột xuất cho các lực lượng chức năng trực tiếp, phối hợp đấu tranh phá thành công các chuyên án ma túy lớn trong thời gian qua.

